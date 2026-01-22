Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первая в Китае морская платформа для испытаний жидкостных ракет вышла на финальную стадию подготовки
В Китае близится к завершению строительство первой морской испытательной платформы, предназначенной для запуска и возвращения жидкостных ракет-носителей. Объект расположен в Восточном космопорте в Хайяне, город Яньтай, провинция Шаньдун на востоке страны.
Платформа находится на территории единственного в Китае коммерческого морского стартового порта, где, как ожидается, ее строительство вскоре завершат, а этап пусконаладочных и репетиционных испытаний начнется примерно 5 февраля 2026 года.
В середине февраля на площадке планируется провести испытательный запуск с последующим возвращением коммерческой жидкостной ракеты-носителя основной серии. Это станет первым в истории Китая морским испытанием по запуску и посадке жидкостной ракеты.
Ранее Восточный космопорт уже выполнил 22 морские пусковые миссии, однако все они осуществлялись с использованием твердотопливных ракет. Хотя такие ракеты отличаются высокой мобильностью и гибкостью при выборе места старта, их грузоподъемность ограничена, а возвращение и повторное использование невозможно. Жидкостные ракеты, напротив, способны выводить более тяжелые полезные нагрузки и подлежат восстановлению и повторному применению, что существенно снижает стоимость развертывания спутниковых группировок. Именно поэтому многоразовые жидкостные ракеты становятся одним из ключевых направлений развития коммерческой космонавтики в Китае.
Будучи единственным морским стартовым портом страны, Восточный космопорт на сегодняшний день обеспечил выведение на орбиту 137 спутников.
