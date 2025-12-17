Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский турбовинтовой транспортник Y-30 впервые запечатлели в полете

Новейшим китайским военным самолетом, появившимся на этапе летных испытаний, стал тактический транспортный самолет, пока что неофициально обозначаемый как Y-30.

Китайский турбовинтовой транспортник Y-30 впервые запечатлели в полете / © Weibo

Возможно, он и не столь бросается в глаза на фоне целой серии новых китайских пилотируемых и беспилотных боевых машин, однако его значение трудно переоценить: проект отражает растущие амбиции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по проведению операций за пределами страны, в том числе с неподготовленных аэродромов.

Разработанный корпорацией Shaanxi Aircraft Corporation, Y-30 (также выдвигалось альтернативное обозначение Y-15) рассматривается как частичная замена четырехдвигательного турбовинтового транспортника Y-9, выпускаемого той же компанией. Фотоматериалы с новым самолетом впервые начали распространяться в социальных сетях. Сообщается, что машина выполняет полеты с аэродрома корпорации Xi’an Aircraft Corporation (XAC) в городе Сиань в центральном Китае.

Хотя появление нового китайского среднего или тяжелого транспортного самолета ожидалось уже некоторое время, предполагалось, что он будет оснащен парой турбовентиляторных двигателей. В этом случае речь шла бы о некоем «уменьшенном Y-20» — с более коротким фюзеляжем и новым крылом, концептуально близком к японскому Kawasaki C-2. Однако на практике Y-30 получил четыре турбовинтовых двигателя, из-за чего по облику он гораздо ближе к Airbus A400M, хотя, судя по всему, относится к иному классу, чем европейский транспортник.

С A400M его роднят широкий фюзеляж, обеспечивающий значительный внутренний объем (особенно по сравнению с Y-9), задняя грузовая рампа и усиленное шасси, что делает самолет пригодным для эксплуатации с коротких и плохо подготовленных взлетно-посадочных полос. Как и у европейского аналога, у Y-30 Т-образное хвостовое оперение.

Примечательно, что впервые Y-30 представили еще в виде модели на авиасалоне в Чжухае в 2014 году, после чего проект надолго исчез из публичного поля.