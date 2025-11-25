Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Захватывающий вид сзади: на китайском самолете шестого поколения J-36 заметили новые сопла с управляемым вектором тяги
Вторая версия китайского сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») продемонстрировала ряд внешних изменений, и, пожалуй, главным из них стали плоские реактивные сопла с системой управления вектором тяги.
В Сети появились новые снимки второго опытного образца самолета J-36 от корпорации Chengdu Aircraft, на которых видны существенные отличия от первой модели, впервые появившейся в конце декабря 2024 года. Помимо новых воздухозаборников и основных опор шасси, особый интерес вызвало появление того, что выглядит как блок из трех плоских сопел с управляемым вектором тяги.
На снимках видно то, что кажется блоком из трех плоских сопел, аналогичных тем, что установлены на F-22 Raptor. Китай уже некоторое время развивает эту технологию, но ее появление на J-36 — крайне любопытный факт.
Если говорить в целом, управляемый вектор тяги значительно повышает маневренность тактического реактивного самолета на всех режимах полета. Он также улучшает общую управляемость и стабильность, что особенно ценно для крайне неустойчивой аэродинамической схемы «бесхвостка». Кроме того, он играет ключевую роль при работе на больших высотах — важная задача, которая может быть весьма полезна для J-36.
Разумеется, у технологии есть и обратная сторона: она добавляет веса и сложности всей конструкции, хотя для самолета таких размеров, как J-36, это, вероятно, не является главной проблемой.
Первая модель J-36, представленная всего 11 месяцев назад, имела утопленные желобообразные сопла, отдаленно напоминавшие решения на Northrop YF-23. Вероятно, переход от старой конфигурации к новой повлечет за собой некоторые потери в малозаметности (стелс-технологии) при обзоре с задней полусферы.
Однако установка системы управления вектором тяги — это серьезный отход от первоначального проекта, который ясно указывает на то, что ее преимущества перевешивают затраты.
Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Ноября, 2018
Синдром немогуна: выученная беспомощность
11 Октября, 2016
Тайна Бермудского треугольника
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии