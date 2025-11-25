Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Захватывающий вид сзади: на китайском самолете шестого поколения J-36 заметили новые сопла с управляемым вектором тяги

Вторая версия китайского сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») продемонстрировала ряд внешних изменений, и, пожалуй, главным из них стали плоские реактивные сопла с системой управления вектором тяги.

Новое изображение сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») / © Weibo

В Сети появились новые снимки второго опытного образца самолета J-36 от корпорации Chengdu Aircraft, на которых видны существенные отличия от первой модели, впервые появившейся в конце декабря 2024 года. Помимо новых воздухозаборников и основных опор шасси, особый интерес вызвало появление того, что выглядит как блок из трех плоских сопел с управляемым вектором тяги.

Новое изображение сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») / © Weibo

На снимках видно то, что кажется блоком из трех плоских сопел, аналогичных тем, что установлены на F-22 Raptor. Китай уже некоторое время развивает эту технологию, но ее появление на J-36 — крайне любопытный факт.

Если говорить в целом, управляемый вектор тяги значительно повышает маневренность тактического реактивного самолета на всех режимах полета. Он также улучшает общую управляемость и стабильность, что особенно ценно для крайне неустойчивой аэродинамической схемы «бесхвостка». Кроме того, он играет ключевую роль при работе на больших высотах — важная задача, которая может быть весьма полезна для J-36.

Разумеется, у технологии есть и обратная сторона: она добавляет веса и сложности всей конструкции, хотя для самолета таких размеров, как J-36, это, вероятно, не является главной проблемой.

Первая модель J-36, представленная всего 11 месяцев назад, имела утопленные желобообразные сопла, отдаленно напоминавшие решения на Northrop YF-23. Вероятно, переход от старой конфигурации к новой повлечет за собой некоторые потери в малозаметности (стелс-технологии) при обзоре с задней полусферы.

Однако установка системы управления вектором тяги — это серьезный отход от первоначального проекта, который ясно указывает на то, что ее преимущества перевешивают затраты.