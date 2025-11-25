  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
25 ноября, 07:47
Рейтинг: +730
Посты: 1769

Захватывающий вид сзади: на китайском самолете шестого поколения J-36 заметили новые сопла с управляемым вектором тяги

Вторая версия китайского сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») продемонстрировала ряд внешних изменений, и, пожалуй, главным из них стали плоские реактивные сопла с системой управления вектором тяги.

Сообщество
# авиация
# Китай
# оружие
# самолёты
# технологии
# фотографии
Новое изображение сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») / © Weibo 
Новое изображение сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») / © Weibo 

В Сети появились новые снимки второго опытного образца самолета J-36 от корпорации Chengdu Aircraft, на которых видны существенные отличия от первой модели, впервые появившейся в конце декабря 2024 года. Помимо новых воздухозаборников и основных опор шасси, особый интерес вызвало появление того, что выглядит как блок из трех плоских сопел с управляемым вектором тяги.

Новое изображение сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») / © Weibo 
Новое изображение сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») / © Weibo 

На снимках видно то, что кажется блоком из трех плоских сопел, аналогичных тем, что установлены на F-22 Raptor. Китай уже некоторое время развивает эту технологию, но ее появление на J-36 — крайне любопытный факт.

Если говорить в целом, управляемый вектор тяги значительно повышает маневренность тактического реактивного самолета на всех режимах полета. Он также улучшает общую управляемость и стабильность, что особенно ценно для крайне неустойчивой аэродинамической схемы «бесхвостка». Кроме того, он играет ключевую роль при работе на больших высотах — важная задача, которая может быть весьма полезна для J-36.

Разумеется, у технологии есть и обратная сторона: она добавляет веса и сложности всей конструкции, хотя для самолета таких размеров, как J-36, это, вероятно, не является главной проблемой. 

Первая модель J-36, представленная всего 11 месяцев назад, имела утопленные желобообразные сопла, отдаленно напоминавшие решения на Northrop YF-23. Вероятно, переход от старой конфигурации к новой повлечет за собой некоторые потери в малозаметности (стелс-технологии) при обзоре с задней полусферы.

Однако установка системы управления вектором тяги — это серьезный отход от первоначального проекта, который ясно указывает на то, что ее преимущества перевешивают затраты. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
В пользу народного здравия. Как лечили за Невской заставой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
900
Парнокопытные: разнообразие травоядных и всеядных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Ноя
1200
Чума, война и предательства: 10 уроков стоицизма от императора Марка Аврелия
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
1200
Двоюродные братья и главные враги динозавров: эволюция крокодилов
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Ноя
750
Опричный кризис (1560-е—1584 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Ноя
500
Космос на Земле
Московский Планетарий
Москва
Лекция
26 Ноя
800
Краски палеолита
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Ноя
1400
Оптическая астрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Ноя
Бесплатно
От истерии до нейромодуляции: 200 лет пути в понимании двигательных расстройств
Нейрокампус
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 ноября, 08:30
Любовь С.

Ученые объяснили, почему пауки рода Clubiona не замерзают зимой

Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.

Биология
# белок
# замерзание
# зима
# лед
# пауки
# транскриптом
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
22 ноября, 10:35
Игорь Байдов

Геологи раскрыли возможную причину появления тысячи древних следов в Италии

На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.

Геология
# доисторическое животное
# землетрясения
# Италия
# меловой период
# морские черепахи
# следы
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые обнаружили «акценты» у львов из разных стран

    24 ноября, 20:19

  2. Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах

    24 ноября, 17:58

  3. Неандертальцы убили и съели женщин и детей из чужого племени

    24 ноября, 14:46

  4. Ученые выяснили, как избежать выгорания студентов

    24 ноября, 10:59
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Сергей Мороз
32 секунды назад
Питон, и правильно ржал, ты со своей паранойей очень смешной

Китай смоделировал подавление Starlink над Тайванем

Дмитрий Куликов
9 минут назад
Winston, Пархатым, вечно скитающимся по чужим отчизнам, слова не давали. Езжай в Жидостан там про плодородную Палестину толдычь.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Павел Иванов
11 минут назад
Winston, зачем Вы приписываете себя к нам? По всему видно, что вы это не мы.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Alexandr Aronov
14 минут назад
Елена, ты прям отборно зомбированное 😂

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Дмитрий Куликов
15 минут назад
Черноземы - 3 место занимают по плодородности, после красноземов и желтоземов. Читайте труды Вавилова.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Artur Kadirov
17 минут назад
Viach, у Пушкина есть упоминания Украины в стихах, и в письмах. Не то чтобы это был целый регион, так, скорее губерния на несколько хуторов, но сам факт

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Сергей Шаронов
18 минут назад
Вадим, Или вы думаете что курица,съеденая вами , не хотела жить и даже добровольно-самостоятельно ощипалась?

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Антон Васильев
23 минуты назад
Это вранье все - лично живу в пустыне, весь лес вырубили путинские олигархи и продали его в Китай, вот в Китае то столько леса и выросло! А еще

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Владимир Кузнецов
26 минут назад
Владимир, Да, конечно, не он, лично! Но он был идеологом этих программ. Именно, он формулировал требования к параметрам будущих аппаратов. И уже,

«Вояджер-1» готовится к новому рекорду: первый рукотворный объект в световых сутках от Земли

Artur Kadirov
30 минут назад
Valett, Факты вывоза чернозёма были. Однако это не было массовым прецедентом - отдельные случаи. Есть зафиксированные свидетельства советских

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Damir T
39 минут назад
Александр, война с неонацизмом это хорошо. Хорошо бы и внутри России всех нацистов уничтожить: Северный человек, Русская община и другие

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Шелест Звезд
41 минута назад
И, кстати, на досуге посмотри, чем отличаются метры от километров, хе-хе.

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Artur Kadirov
41 минута назад
Eternal, ну во первых ни кому и ни чего не должна, во вторых эта самая империя только и делает что отбивается от нападок и диверсий, в третьих только 30%

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Валерий Ко
41 минута назад
Павел, учи мат часть... Василий написал правду... Максимальная глубина 1,7-2 метра.....

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Елена Малаховец
42 минуты назад
Oleksandr, так тобi у Марафонi розповiли?

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Шелест Звезд
42 минуты назад
Jek, эк тебя бомбануло... Нам как бэ с высокой башенки насрать на ваши независимость и чувство гордости. Но возникает вопрос: что, конкретно, тебя

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Елена Малаховец
43 минуты назад
Randy, озарения! Воюем, чтобы России к виску пистолет (зачеркнуто) ракеты не приставляли. Земель и ископаемых нам хватает. Нужен суверенитет от Запада.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Нарек Аршакян
44 минуты назад
В статистике явно что-то упущено, в Армении 3-4 чашки в день пьет абсолютное большинство взрослого населения

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Валерий Ко
47 минут назад
Сила, мдя..... А ещё какие нибудь интересные исторические факты знаете? 😂😂😂 В то время даже названия "Украина" не было... Было принято решение о

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Иван Анатольевич
55 минут назад
Опять у альтернативно одарённых не может быть, чтобы в России было что-то лучше, чем в среднем по миру. Это их так коробит, что аж кушать не могут.

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно