Топ-10 стран по добыче природного газа

Природный газ остается одним из наиболее стратегически важных энергетических ресурсов в мире, а последние данные добычи наглядно показывают, насколько концентрированным стал глобальный рынок предложения.

Топ-10 стран по добыче природного газа / © World Visualized

Инфографика, основанная на данных за прошлый год, представляет десятку крупнейших стран по добыче природного газа и подчеркивает доминирование нескольких энергетических тяжеловесов в период, когда вопросы энергетической безопасности, геополитики и климатической политики тесно переплетаются.

Соединенные Штаты с большим отрывом занимают первое место, добыв в 2024 году чуть более 1,03 триллионов кубометров природного газа. Согласно данным Statistical Review of World Energy, подготовленного Энергетическим институтом, рост добычи в США по-прежнему обеспечивается сланцевым газом и передовыми технологиями извлечения.

Эта производственная мощь позволила стране укрепить статус крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа (СПГ), прежде всего в Европу, где государства активно ищут альтернативы российским поставкам после начала СВО на Украине.

Россия, с объемом добычи около 630 миллиардов кубометров, несмотря на санкции и сокращение поставок в Европу, остается одним из ключевых игроков на мировом газовом рынке. Данные Энергетического института свидетельствуют о том, что Москва все активнее переориентирует экспорт на азиатские рынки и наращивает мощности по производству СПГ, стремясь сохранить влияние в глобальной энергетической торговле.

Иран и Китай, добывающие примерно 263 и 248 миллиардов кубометров соответственно, демонстрируют разные вызовы и приоритеты. Газовая отрасль Ирана ограничена санкциями и инфраструктурными проблемами, тогда как рост добычи в Китае отражает курс Пекина на энергетическую самодостаточность в условиях обостряющейся геополитической конкуренции.

Остальные позиции в первой десятке занимают Канада, Катар, Австралия, Саудовская Аравия, Норвегия и Алжир. Катар и Австралия выделяются своей ключевой ролью на мировом рынке СПГ, особенно в поставках в Азию и Европу, в то время как Норвегия после сокращения российских поставок стала самым надежным трубопроводным поставщиком газа для Европы. Алжир продолжает играть важную роль в обеспечении газом стран юга Европы.

Эти данные приобретают особое значение в 2025 году, на фоне усиливающихся глобальных дискуссий об энергетическом будущем. Несмотря на ускорение инвестиций в возобновляемые источники энергии, Энергетический институт отмечает, что природный газ по-прежнему широко рассматривается как «переходное топливо» для электроэнергетики и промышленности.