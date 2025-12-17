Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Топ-10 стран по добыче природного газа
Природный газ остается одним из наиболее стратегически важных энергетических ресурсов в мире, а последние данные добычи наглядно показывают, насколько концентрированным стал глобальный рынок предложения.
Инфографика, основанная на данных за прошлый год, представляет десятку крупнейших стран по добыче природного газа и подчеркивает доминирование нескольких энергетических тяжеловесов в период, когда вопросы энергетической безопасности, геополитики и климатической политики тесно переплетаются.
Соединенные Штаты с большим отрывом занимают первое место, добыв в 2024 году чуть более 1,03 триллионов кубометров природного газа. Согласно данным Statistical Review of World Energy, подготовленного Энергетическим институтом, рост добычи в США по-прежнему обеспечивается сланцевым газом и передовыми технологиями извлечения.
Эта производственная мощь позволила стране укрепить статус крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа (СПГ), прежде всего в Европу, где государства активно ищут альтернативы российским поставкам после начала СВО на Украине.
Россия, с объемом добычи около 630 миллиардов кубометров, несмотря на санкции и сокращение поставок в Европу, остается одним из ключевых игроков на мировом газовом рынке. Данные Энергетического института свидетельствуют о том, что Москва все активнее переориентирует экспорт на азиатские рынки и наращивает мощности по производству СПГ, стремясь сохранить влияние в глобальной энергетической торговле.
Иран и Китай, добывающие примерно 263 и 248 миллиардов кубометров соответственно, демонстрируют разные вызовы и приоритеты. Газовая отрасль Ирана ограничена санкциями и инфраструктурными проблемами, тогда как рост добычи в Китае отражает курс Пекина на энергетическую самодостаточность в условиях обостряющейся геополитической конкуренции.
Остальные позиции в первой десятке занимают Канада, Катар, Австралия, Саудовская Аравия, Норвегия и Алжир. Катар и Австралия выделяются своей ключевой ролью на мировом рынке СПГ, особенно в поставках в Азию и Европу, в то время как Норвегия после сокращения российских поставок стала самым надежным трубопроводным поставщиком газа для Европы. Алжир продолжает играть важную роль в обеспечении газом стран юга Европы.
Эти данные приобретают особое значение в 2025 году, на фоне усиливающихся глобальных дискуссий об энергетическом будущем. Несмотря на ускорение инвестиций в возобновляемые источники энергии, Энергетический институт отмечает, что природный газ по-прежнему широко рассматривается как «переходное топливо» для электроэнергетики и промышленности.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Марта, 2015
Очень странные болезни
2 Декабря, 2016
Черных дыр пятница
27 Февраля, 2019
Что такое Большой отскок
15 Июня, 2015
Научные парадоксы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии