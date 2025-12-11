Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Археологи создали интерактивную карту дорожной сети Римской империи

Археологи составили самую подробную карту дорог по всей Римской империи в 150 году нашей эры. Общая протяженность дорог составила почти 300 000 километров.

Римская дорожная сеть, нанесенная на карту Itiner-e / © Itiner-e

Проект Itiner-e объединил топографическое картографирование, спутниковые снимки и многовековые исторические записи. По словам создателей, это первый подобный открытый набор данных.

«Это самая загадочная тема в римской археологии. У нас даже есть пословица: «Все дороги ведут в Рим». Так почему я не могу просто скачать все римские дороги? Где они?», — рассказал Том Бругманс из Орхусского университета в Дании.

Бруманс и его коллеги объединили данные из многих исследований и восстановили наиболее реалистичные пути из ранее известных маршрутов. В итоге они создали карту дорожной сети в 150 году нашей эры. Ученые присвоили каждому участку дороги оценку достоверности — в зависимости от качества источника.

По данным исследователей, общая протяженность дорожной сети в это время составляла около 299 171 километра. Это намного больше оценки, которая давалась в Атласе Баррингтона греческого и римского мира — 188 555 километров.

У исследователей есть надежные сведения о начале и конце многих дорог, но лишь 2,8 процента длины всей сети ученые могут определить относительно точно — с погрешностью до 50 метров в горах и до 200 метров на равнине. Кроме того, археологам сложно получить финансирование на раскопки римских дорог. Из-за этого ученые не смогли провести большую часть работ по их изучению.

Дороги, по которым римляне проходили через горные перевалы к Дельфам в Древней Греции / © Itiner-e

Основные дороги Римской империи строились на протяжении всей истории, поэтому установить первоначальный путь не всегда возможно. Например, в гористой местности уже мог существовать маршрут. Римляне адаптировали его, а не строили заново.

Дорожные сети потенциально могут помочь ученым понять, как происходили многие важные события в европейской истории. Появление раннего христианства, массовая миграция и пандемии — на все это повлияла дорожная система Римской империи.