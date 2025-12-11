Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Археологи создали интерактивную карту дорожной сети Римской империи
Археологи составили самую подробную карту дорог по всей Римской империи в 150 году нашей эры. Общая протяженность дорог составила почти 300 000 километров.
Проект Itiner-e объединил топографическое картографирование, спутниковые снимки и многовековые исторические записи. По словам создателей, это первый подобный открытый набор данных.
«Это самая загадочная тема в римской археологии. У нас даже есть пословица: «Все дороги ведут в Рим». Так почему я не могу просто скачать все римские дороги? Где они?», — рассказал Том Бругманс из Орхусского университета в Дании.
Бруманс и его коллеги объединили данные из многих исследований и восстановили наиболее реалистичные пути из ранее известных маршрутов. В итоге они создали карту дорожной сети в 150 году нашей эры. Ученые присвоили каждому участку дороги оценку достоверности — в зависимости от качества источника.
По данным исследователей, общая протяженность дорожной сети в это время составляла около 299 171 километра. Это намного больше оценки, которая давалась в Атласе Баррингтона греческого и римского мира — 188 555 километров.
У исследователей есть надежные сведения о начале и конце многих дорог, но лишь 2,8 процента длины всей сети ученые могут определить относительно точно — с погрешностью до 50 метров в горах и до 200 метров на равнине. Кроме того, археологам сложно получить финансирование на раскопки римских дорог. Из-за этого ученые не смогли провести большую часть работ по их изучению.
Основные дороги Римской империи строились на протяжении всей истории, поэтому установить первоначальный путь не всегда возможно. Например, в гористой местности уже мог существовать маршрут. Римляне адаптировали его, а не строили заново.
Дорожные сети потенциально могут помочь ученым понять, как происходили многие важные события в европейской истории. Появление раннего христианства, массовая миграция и пандемии — на все это повлияла дорожная система Римской империи.
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
