Китайские врачи спасли женщине ухо, пересадив его на стопу

Китаянке пересадили ухо на стопу / © SINA

Как сообщает SINA, в апреле 2025 года жительница из китайского города Цзинань (провинция Шаньдун) получила серьезную травму на рабочем месте. Женщина потеряла левое ухо.

Ее доставили в больницу, но сразу вернуть ухо на место врачи не смогли, так как рана на голове была слишком загрязненной. Медики опасались, что китаянка всю жизнь будет сожалеть, что потеряла ухо. Один из врачей отметил, что спасти ее жизнь было несложно, но сохранение уха и восстановление внешности женщины он сравнил с танцем на кончике ножа.

Тогда команда медиков предложила инновационный метод: сначала пересадить отрубленное ухо на подъем стопы женщины и установить временное кровоснабжение, поддерживая активность ушной ткани. Спустя некоторое время они хотели вернуть ухо на место, когда рана заживет.

Операция по спасению уха жительницы Китая / © SINA

Они выбрали стопу, так как толщина и эластичность кожи подъема соответствуют толщине мягких тканей уха. Также на подъеме находятся крошечные сосуды, сопоставимые с сосудами уха. Врачи считали, что они обеспечат ухо стабильным запасом питательных веществ и помогут избежать некроза тканей.

Спустя пять месяцев, когда рана на голове полностью зажила, врачи провели еще одну операцию и вернули ухо на место.