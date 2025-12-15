Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайские врачи спасли женщине ухо, пересадив его на стопу
Китайские врачи спасли ухо женщине, предварительно пересадив его на стопу. Позднее ухо вернули на место.
Как сообщает SINA, в апреле 2025 года жительница из китайского города Цзинань (провинция Шаньдун) получила серьезную травму на рабочем месте. Женщина потеряла левое ухо.
Ее доставили в больницу, но сразу вернуть ухо на место врачи не смогли, так как рана на голове была слишком загрязненной. Медики опасались, что китаянка всю жизнь будет сожалеть, что потеряла ухо. Один из врачей отметил, что спасти ее жизнь было несложно, но сохранение уха и восстановление внешности женщины он сравнил с танцем на кончике ножа.
Тогда команда медиков предложила инновационный метод: сначала пересадить отрубленное ухо на подъем стопы женщины и установить временное кровоснабжение, поддерживая активность ушной ткани. Спустя некоторое время они хотели вернуть ухо на место, когда рана заживет.
Они выбрали стопу, так как толщина и эластичность кожи подъема соответствуют толщине мягких тканей уха. Также на подъеме находятся крошечные сосуды, сопоставимые с сосудами уха. Врачи считали, что они обеспечат ухо стабильным запасом питательных веществ и помогут избежать некроза тканей.
Спустя пять месяцев, когда рана на голове полностью зажила, врачи провели еще одну операцию и вернули ухо на место.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Октября, 2022
Почему шмели любят кошек
20 Мая, 2014
5 самых опасных мест на Земле
15 Апреля, 2014
Захватывающие биомиметические самолеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии