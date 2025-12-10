  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 декабря, 18:31
Рейтинг: +124
Посты: 360

Почти половина швейцарцев поддержала ограничение численности населения 

Практически половина жителей Швейцарии во время опроса поддержала инициативу по ограничению численности населения, когда она превысит десять миллионов человек.

Сообщество
# Европа
# население
# общество
# опрос
# Швейцария
Улица в Лозанне, Швейцария / © Zacharie Grossen, Wikipedia 
Улица в Лозанне, Швейцария / © Zacharie Grossen, Wikipedia 

Автором инициативы выступила Народная партия Швейцарии, которая уже давно ведет кампанию против иммиграции. Сторонники ограничения числа жителей утверждают, что слишком быстрый рост населения влияет на жилищное строительство, транспорт и общественные услуги.

Между тем, правительство страны призывает население отвергнуть предложение. Власти Швейцарии предупреждают, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и развитию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных рабочих.

Опрос проводила медиагруппа Tamedia/20 Minuten. Результаты показали, что 48% населения на референдуму хотят поддержать этот план. Против инициативы выступил 41% участников опроса. Сторонники инициативы утверждают, что плебисцит состоится летом 2025 года, но в правительстве это пока не подтверждают. 

В Швейцарии сейчас проживает чуть более 9 миллионов жителей. Народная партия предлагает правительству выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с Европейским Союзом, когда население страны превысит десять миллионов. Партия уже собрала более 100 000 подписей, что позволяет провести плебисцит.

Комментарии

Написать комментарий
Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

