  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 октября, 11:46
ПНИПУ
7

Ученые создали «умный» ортез для пальцев из материала с эффектом памяти формы

❋ 4.8

Переломы пальцев составляют около трети всех бытовых и спортивных травм, что объясняется их постоянной нагрузкой в повседневной жизни. Сложное анатомическое строение с хрупкими костями и подвижными суставами делает эту область особенно уязвимой. Основная проблема возникает на этапе лечения: традиционные методы фиксации часто приводят к осложнениям. Жесткие шины и гипсовые повязки дают недостаточно плотную фиксацию, не адаптируются к изменению отека и ограничивают движение. Неправильное сращение кости ведет к длительной реабилитации, хроническим болям и нарушению мелкой моторики. Это подтверждает необходимость создания современных решений в этой области. Ученые Пермского Политеха разработали ортез для реабилитации травмированных пальцев. Его основу составляет термоусаживаемая трубка из особого сшитого полиэтилена, обладающего памятью формы.

ПНИПУ
# здоровье
# медицина
# ортез
# переломы
# полимерные материалы
# травмы
Пример ортеза из термоусаживаемой трубки / © ПНИПУ

Согласно медицинской статистике, переломы пальцев составляют около трети всех бытовых и спортивных травм костной системы, занимая ведущее место среди причин обращения в травмпункты. Эта закономерность имеет простое объяснение: именно на них приходится основная нагрузка в повседневной деятельности — от тончайших манипуляций с современными гаджетами до серьезных физических усилий. Многофункциональность верхней конечности происходит благодаря сложной анатомической конструкции, объединяющей хрупкие кости, подвижные суставы и эластичные связки. Именно это совершенство делает их чрезвычайно уязвимыми — достаточно одного неосторожного движения, резкого удара или падения с упором на руку, чтобы получить серьезную травму.

Но само повреждение — это только начало проблемы. Главные трудности возникают на этапе лечения и восстановления. Ключевая опасность кроется не столько в самом переломе, сколько в качестве последующей фиксации. Традиционные методы иммобилизации (обездвиживания поврежденного участка) — громоздкие гипсовые повязки или жесткие пластиковые шины — часто приводят к серьезным осложнениям. Существующие ортезы (специальное медицинское приспособление для фиксации и поддержки конечностей) часто не решают этих проблем — они могут недостаточно плотно «обхватывать» палец, не позволяют регулировать степень сжатия при рассасывании отека, а некоторые модели ограничивают подвижность соседних здоровых суставов. 

Если повязка наложена неидеально или ослабла, когда отек спал, кость может срастись неправильно. Это приводит к долгим месяцам реабилитации, хроническим болям, тугоподвижности суставов и, в конечном счете, стойкому нарушению мелкой моторики. Создание современного, эффективного и удобного средства фиксации — важная задача для современной медицины и биомеханики.

Ученые Пермского Политеха разработали новый ортез, который кардинально меняет подход к восстановлению после травм пальцев. Его основу составляет термоусаживаемая трубка из специально разработанного сшитого полиэтилена (это означает, что молекулы материала соединены прочными поперечными связями, образуя единую сетчатую структуру), которая демонстрирует уникальные свойства памяти формы. Этот материал способен запоминать свою первоначальную конфигурацию и возвращаться к ней после термического воздействия. Статья опубликована в «Российском журнале биомеханики», т. 29, №3, 2025 год. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSNM- 2023-0006).

— Технология применения ортеза проста. На забинтованный палец пациента надевают предварительно расширенную при температуре 120°C полимерную трубка, после чего ее нагревают с помощью медицинского фена до температуры 60–70°C. Под воздействием тепла материал, обладающий памятью формы, начинает плавно сжиматься, плотно облегая анатомические особенности пальца и формируя идеально подогнанную фиксирующую конструкцию, — рассказала Юлия Фасхутдинова, научный сотрудник кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.

Особенность разработки — возможность многократной коррекции степени фиксации в процессе лечения. По мере уменьшения посттравматического отека врач может повторно прогреть ортез, обеспечивая его дополнительную усадку и поддерживая оптимальное давление на ткани. Это решает одну из основных проблем традиционного гипсования, когда после спадания отека повязка перестает выполнять свою фиксирующую функцию.

На этапе создания методики исследователи хотели получить механические характеристики трех типов материалов: сшитого полиэтилена, марлевого слоя, мягких тканей пальца руки. Для этого ученые проводили испытания на лабораторных макетах с применением специальных измерительных комплексов, а затем опробовали на людях.

— Для проведения расчетов необходимо было получить экспериментальную зависимость напряжений и деформаций для бинтового слоя, а также для живых тканей пальца руки. Мы разработали уникальную методику «винтовой намотки», позволяющую без специальных экспериментальных установок получить нужные данные. Суть метода заключается в оценке деформации тканей по мере удлинения ленты. Ее наматывают на палец с одной стороны, а с другой на ленту подвешивают калиброванный груз. Исследуя характеристики марлевого слоя, исследователи многослойно наматывали бинт на жесткую недеформируемую основу из алюминиевой трубы. Поверх него наматывали ленту, подвешивали грузы и измеряли удлинение ленты. Полученные параметры деформации стали основой для построения точной 3D-модели системы «палец-бинт-ортез» в специализированном программном комплексе Ansys, — объяснил Олег Сметанников, доктор технических наук, профессор кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.

Комплексный подход открыл возможность виртуального тестирования различных конфигураций ортеза, где особое внимание исследователи уделили вопросам безопасности разработанной конструкции. С помощью численного моделирования ученые нашли параметры, при которых создаваемое «фиксатором» давление на ткани не превышало критического значения восемь–десять килопаскалей (давление перекрытия кровотока, при превышении которого может нарушиться кровоснабжение тканей). Это сохраняет нормальное кровоснабжение пальца во время лечения.

Для практикующих врачей ученые разработали четкие рекомендации по подбору оптимальных параметров в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента (например, время нагрева для разных зон фиксации, алгоритм коррекции при спаде отека и т.д.).

Исследователи предлагают новую технологию к проведению клинических испытаний и внедрению в практику. Использование доступных промышленных компонентов делает разработку экономически целесообразной, а простота применения позволяет быстро освоить методику в медицинских учреждениях различного уровня. Ученые планируют запатентовать данную разработку.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1313 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# здоровье
# медицина
# ортез
# переломы
# полимерные материалы
# травмы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Время как проблема восприятия у человека и других живых организмов
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Понятие реальности и времени в квантовой механике
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Генетические технологии: лечим неизлечимое
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
23 Окт
800
Тайна Апеннин: происхождение этрусков и культура Вииланова
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку в Гелсенкирхене (Германия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
23 Окт
750
Виды ионизирующего излучения и их свойства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Окт
900
Тибет до Тибета. Географические и природные условия и история региона до создания Тибетской империи
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Свет внутри нас: как биофотоника меняет подходы к лечению
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Концепты и прототипы необычной техники. История идей в Роcсии и мире
Парк Горького
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 октября, 08:02
Юлия Трепалина

Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях

По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.

Медицина
# дыхание
# дыхательная недостаточность
# кислород
# кишечник
# Шнобелевская премия
# эксперимент
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
21 октября, 20:26
Игорь Байдов

Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

Астрономия
# астероиды
# кентавры
# кометы
# система колец
# хирон
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно