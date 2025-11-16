Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения
Мясо остается одним из самых распространенных источников белка в мире, однако вкусы разных регионов формируются под влиянием уровня благосостояния, культурных традиций и особенностей местного сельского хозяйства.
В инфографике выше представлены страны, где потребление мяса на душу населения является наибольшим, основываясь на данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Первые пять мест по потреблению говядины занимают: Аргентина (46 килограмм на человека), Зимбабве (44,4), США (38), Израиль (36,1) и Бразилия (34,6).
Аргентина лидирует благодаря своей давней культуре асадо — традиционного аргентинского барбекю, где говядина является одновременно национальным символом и повседневной пищей. Вслед за ней идет Зимбабве, где говядина составляет значительную часть национального рациона, делая страну заметным исключением для обширного Африканского региона.
Пять стран с наибольшим потреблением свинины — Хорватия (57,4 килограмма на человека), Испания (56,5), Черногория (53,5), Гонконг (52,6) и Польша (51,6).
На вершине находятся Хорватия и Испания, где свинина занимает центральное место в кухне — от вяленых деликатесов до региональных рагу. Черногория и Гонконг также высоко в рейтинге, поскольку свинина традиционно используется в их повседневных блюдах.
В пятерку лидеров по потреблению куриного мяса вошли: Сент-Винсент и Гренадины (94,1 килограмма на человека), Тонга (90,6), Маршалловы Острова (74,8), Самоа (74,8) и Израиль (70,8).
Все эти страны, кроме Израиля, представляют собой островные государства. Курица — доступный и недорогой источник белка, который легче выращивать в условиях ограниченных земельных ресурсов.
Пятью основными потребителями баранины и козлятины считаются: Монголия (68,5 килограмма на человека), Бахрейн (23,4), Новая Каледония (21,9), Туркменистан (20,3) и Чад (19,0).
Монголия значительно опережает остальные страны — это отражение ее кочевой пастушеской культуры. Суровый, бедный почвами ландшафт затрудняет выращивание сельхозкультур, поэтому основу рациона традиционно составляет мясо.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Августа, 2022
Силы света: как путешествовать через вещество?
11 Января, 2020
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии