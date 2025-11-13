Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мощная солнечная буря сорвала запуск зондов NASA к Марсу ракетой Blue Origin

Ракета New Glenn на стартовой площадке / © Blue Origin

Перенос старта, намеченного на 12 ноября, последовал за неудачной попыткой 10 ноября, когда запуск пришлось отложить из-за плохой погоды. Теперь же миссию вновь задержали экстремальные солнечные бури, настолько сильные, что полярные сияния наблюдались даже на юге — вплоть до стартовой площадки ракеты New Glenn во Флориде.

Ракета должна была стартовать с площадки Space Launch Complex-36 на космической базе Кейп-Канаверал, чтобы отправить к Марсу два зонда NASA — ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers). Однако, как сообщила компания, «в связи с резким повышением солнечной активности и ее потенциальным воздействием на аппараты ESCAPADE NASA откладывает запуск до улучшения космической погоды».

Новая дата старта пока не назначена, но Blue Origin уже оценивает возможные окна для запуска. «Мы анализируем прогноз космической погоды и доступность стартового диапазона, чтобы определить следующее окно для запуска», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, Blue Origin предстоит согласовать запуск с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), которое в связи с продолжающейся приостановкой работы правительства ввело запрет на все коммерческие запуски в дневное время, чтобы снизить нагрузку на диспетчеров и гражданские авиарейсы.

Миссия ESCAPADE станет первой экспедицией NASA к Марсу со времен запуска марсохода Perseverance в 2020 году. Орбитальные аппараты, построенные компанией Rocket Lab, предназначены для исследования влияния солнечного ветра на истощение атмосферы Марса и других процессов в его магнитосфере.

Перенос миссии совпал с особенно бурным периодом солнечной активности.