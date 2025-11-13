Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мощная солнечная буря сорвала запуск зондов NASA к Марсу ракетой Blue Origin
Компания Blue Origin вновь перенесла попытку запуска своей второй в истории ракеты New Glenn.
Перенос старта, намеченного на 12 ноября, последовал за неудачной попыткой 10 ноября, когда запуск пришлось отложить из-за плохой погоды. Теперь же миссию вновь задержали экстремальные солнечные бури, настолько сильные, что полярные сияния наблюдались даже на юге — вплоть до стартовой площадки ракеты New Glenn во Флориде.
Ракета должна была стартовать с площадки Space Launch Complex-36 на космической базе Кейп-Канаверал, чтобы отправить к Марсу два зонда NASA — ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers). Однако, как сообщила компания, «в связи с резким повышением солнечной активности и ее потенциальным воздействием на аппараты ESCAPADE NASA откладывает запуск до улучшения космической погоды».
Новая дата старта пока не назначена, но Blue Origin уже оценивает возможные окна для запуска. «Мы анализируем прогноз космической погоды и доступность стартового диапазона, чтобы определить следующее окно для запуска», — говорится в заявлении компании.
Кроме того, Blue Origin предстоит согласовать запуск с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), которое в связи с продолжающейся приостановкой работы правительства ввело запрет на все коммерческие запуски в дневное время, чтобы снизить нагрузку на диспетчеров и гражданские авиарейсы.
Миссия ESCAPADE станет первой экспедицией NASA к Марсу со времен запуска марсохода Perseverance в 2020 году. Орбитальные аппараты, построенные компанией Rocket Lab, предназначены для исследования влияния солнечного ветра на истощение атмосферы Марса и других процессов в его магнитосфере.
Перенос миссии совпал с особенно бурным периодом солнечной активности.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
