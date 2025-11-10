Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США ввели запрет на дневные запуски ракет

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на дневные запуски ракет, что обернулось серьезными сбоями для NASA и заставило компанию SpaceX экстренно менять графики запусков. Эти меры стали следствием продолжающейся рекордной по продолжительности приостановки работы федеральных органов из-за отсутствия финансирования.

Ракета United Launch Alliance на стартовом комплексе / © NASA / Tony Gray

С 10 ноября все коммерческие космические запуски на территории США разрешены исключительно в ночное время — с 22:00 до 06:00. Чрезвычайный приказ FAA ограничивает использование воздушного пространства, чтобы снизить нагрузку на национальную систему управления воздушным движением, которая и без того страдает от острой нехватки персонала.

Под ограничения попали ключевые стартовых площадки страны: космический центр Кеннеди и база Космических сил на мысе Канаверал во Флориде, а также база Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Теперь все дневные стартовые окна для коммерческих компаний фактически отменены.

Это решение стало тяжелым ударом для американской космической отрасли, которая в этом году демонстрирует рекордную активность. Компания SpaceX, являющаяся лидером по числу запусков (более 140 миссий только в этом году), вынуждена перестраивать свое расписание под новые ночные регламенты.

Под удар попали и другие операторы, включая United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin. К примеру, миссия ULA с спутником ViaSat-3, уже дважды отмененная из-за технических неполадок, может быть снова отложена.

Решение FAA принято на фоне того, что десятки тысяч государственных служащих продолжают работать без зарплаты или отправлены в неоплачиваемые отпуска. В NASA ситуация особенно тяжела: около 95% сотрудников, или почти 15 000 человек, находятся в вынужденном простое. Лишь небольшой персонал продолжает работу над критически важными проектами.

Ограничение запусков — это вынужденная мера по перераспределению истощенных ресурсов для управления растущими задержками авиарейсов по всей стране. Поскольку многие авиадиспетчеры работают без оплаты, риски для безопасности и соблюдения расписания продолжают нарастать.

Хотя полный эффект от нового запрета еще предстоит оценить, он наглядно демонстрирует, как политический кризис в Вашингтоне начинает разрушительно сказываться на высокотехнологичных отраслях по всей стране. Теперь космические компании вынуждены конкурировать за ночные стартовые окна, а будущее американской космической программы столкнулось с одним из самых серьезных вызовов за последние годы.