Запуск марсианских зондов NASA на ракете New Glenn отложили из-за погоды

Ракета New Glenn компании Blue Origin на стартовой площадке / © Blue Origin

Обратный отсчет старта миссии NG-2 с площадки 36 на базе Космических сил США на мысе Канаверал остановился за четыре минуты и 43 секунды до старта, после чего запуск официально отменили. Компания пояснила, что причина — «правило кучевых облаков», запрещающее старт при определенных атмосферных условиях. Blue Origin заявила, что рассматривает новые даты в зависимости от прогноза погоды.

Кроме погоды, возникла проблема с наземным оборудованием на площадке, и неясно, успели ли инженеры устранить ее вовремя. Также неподалеку оказался круизный лайнер, временно нарушивший зону безопасности, однако судно, по словам компании, должно было покинуть район до предполагаемого старта.

Позже Blue Origin объявила, что переносит запуск на 12 ноября, снова сославшись на погодные и морские условия. Решение согласовано с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Однако для этого потребуется освобождение от нового распоряжения FAA, вступающего в силу 10 ноября: временный запрет на коммерческие запуски в дневное время (с 6:00 до 22:00). Это ограничение связано с нехваткой авиадиспетчеров, часть которых перестала выходить на работу из-за продолжающейся приостановки финансирования правительства.

Миссия NG-2 станет вторым полетом New Glenn после в целом успешного дебюта в январе 2025 года. Тогда верхняя ступень с демонстрационной нагрузкой вышла на орбиту, но первая ступень не смогла приземлиться на морскую платформу.

Главный груз нынешнего запуска — миссия NASA ESCAPADE, пара малых аппаратов, направляемых к Марсу для изучения взаимодействия солнечного ветра с атмосферой планеты. Дополнительная полезная нагрузка от Viasat останется прикрепленной к верхней ступени и будет тестировать системы связи для программы NASA Communications Services Project.