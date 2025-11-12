Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мощнейшая солнечная вспышка года нарушила радиосвязь в Африке и Европе

Вспышка класса X5.1, произошедшая из активной области AR4274, стала самой сильной в этом году — и самой мощной с октября 2024-го.

Вспышка класса X5.1 из активной области AR4274 / © NOAA

В последние дни солнечное пятно AR4274 демонстрировало повышенную активность, и новая вспышка стала кульминацией. Излучение вызвало сильные радиопомехи на территории Африки и Европы.

Этот всплеск стал очередным в серии мощных событий из той же области: 9 ноября AR4274 породила вспышку класса X1.7, а 10 ноября — класса X1.2. Эти явления сопровождались корональными выбросами массы, которые, по данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, могут объединиться и достичь Земли 12 ноября, вызвав сильную геомагнитную бурю и обширные полярные сияния.

Новый выброс, произошедший 11 ноября, также направлен к Земле — со скоростью около семи миллионов километров в час. Если все три выброса совпадут, возможны мощные геомагнитные возмущения.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности: A, B, C, M и X, где каждая следующая категория примерно в 10 раз мощнее предыдущей. Вспышки класса X — самые сильные, а цифра после буквы указывает уровень энергии. Вспышка X5.1 находится в верхней части этой шкалы.