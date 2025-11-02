  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
2 ноября, 17:57
Рейтинг: +448
Посты: 982

В каких странах люди читают больше всего?

Согласно последним исследованиям, мир можно условно разделить на две части: одну, где книги — неотъемлемая часть жизни, и другую, где они пылятся на полках.

В каких странах люди читают больше всего? / © voronoiapp
В каких странах люди читают больше всего? / © voronoiapp

В авангарде книгоманов по данным портала World Population Review идут Соединенные Штаты. Здесь каждый человек в среднем погружается в чтение на 357 часов в год, «проглатывая» около 17 книг. Для сравнения, в замыкающем список Афганистане на три книги в год приходится примерно столько же времени, сколько американец тратит на семнадцать.

На почетном втором месте расположилась Индия с 16 книгами и 352 часами чтения, а бронза — у жителей Великобритании. В топ пять также вошли Франция и Италия. Французы проводят за чтением примерно пять часов 50 минут еженедельно. В годовом исчислении это 305 часов. Итальянцы, находящиеся на пятом месте в мире по страсти к чтению, посвящают ему пять часов 20 минут в неделю, что равно 278 часам в год.

Россияне находятся на шестой строчки рейтинга. Жители нашей страны в среднем за год прочитывает 11 книг, уделяя печатному слову 223 часа в год. 

Замыкают же печальный список стран, где книгам уделяют меньше всего внимания, Афганистан, Бруней, Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ.

