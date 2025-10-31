Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый пуск лунной китайской ракеты и пилотируемого корабля запланировали на 2026 год
Китай планирует уже в следующем году провести первый запуск новой ракеты «Чанчжэн-10» и пилотируемого корабля, рассчитанного на полеты к Луне. Об этом 30 октября сообщил представитель Китайского управления пилотируемых космических программ (CMSEO) Чжан Цзинбо на пресс-конференции перед стартом миссии «Шэньчжоу-21» с космодрома Цзюцюань.
По словам Чжана, основные работы по созданию прототипов ракеты-носителя «Чанчжэн-10», пилотируемого корабля «Мэнчжоу», лунного посадочного аппарата «Лань Юэ», скафандра «Ванъюй» и экипажного ровера «Таньсуо» завершены.
Хотя это официально не уточнялось, полет «Мэнчжоу-1» вероятнее всего состоится на облегченной двухступенчатой версии «Чанчжэн-10», предназначенной для миссий на низкую околоземную орбиту. Полноразмерная трехступенчатая версия ракеты высотой 92,5 метра, рассчитанная на лунные миссии, будет состоять из трех объединенных блоков первого ступени диаметром пять метров, каждый из которых оснащен семью двигателями YF-100K, работающих на керосине и жидком кислороде.
Китай в очередной раз официально подтвердил, что планирует отправить своих космонавтов на Луну до 2030 года, и, судя по заявлениям CMSEO, подготовка идет полным ходом. Уже проведены статические огневые испытания укороченной версии первой ступени «Чанчжэн-10», аварийный тест капсулы «Мэнчжоу» и проверка взлета и посадки лунного модуля «Лань Юэ».
Чжан отметил, что задачи стоят крайне сложные: «Многие технологии еще нужно обкатать, объем работ велик, требования к качеству высокие, график плотный, а рисков немало. Но мы твердо нацелены на лунную посадку до 2030 года».
Для сравнения, США планируют вернуть астронавтов на поверхность Луны в 2027 году в рамках миссии «Артемида III», однако контракт с SpaceX, отвечающей за посадочный модуль, могут пересмотреть из-за отставания графика. Кроме того, старт «Артемида II» в 2026-м может быть задержан из-за продолжающейся остановки работы американского правительства.
