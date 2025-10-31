Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Конструирование первой многоразовой российской ракеты «Корона» стартует в 2026 году

Российская космическая отрасль переходит от теории к практике: в следующем году стартуют работы по конструированию первой полностью многоразовой ракеты «Корона». Зеленый свет проекту дали по результатам расширенного заседания в АО «ГРЦ Макеева» (входит в «Роскосмос»), где подвели итоги научно-исследовательской работы и подтвердили реализуемость смелой идеи.

Концепт перспективной ракеты-носителя «Корона» / © «Роскосмос»

«Корона» — это не просто ракета, а многофункциональная космическая система. Ее возможности включают не только быстрый вывод спутников, но и их возвращение с орбиты для ремонта, а также выполнение суборбитальных перелетов между удаленными точками планеты в режиме «считанных минут».

Заявленные характеристики впечатляют: масса — 300 тонн, полезная нагрузка до шести тонн. Но главное — экономика. Конструкторы обещают радикальное снижение стоимости запусков благодаря возможности использовать один носитель до 100 раз. Старты и посадки будут осуществляться с упрощенной площадки с автоматической заправкой, развертывание которой на космодроме Восточный обсуждалось еще в 2024 году.