Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Акулам и скатам понравилось играть с игрушками
Эксперимент, устроенный в морском аквариуме в Лос-Анджелесе, продемонстрировал, что акулы и скаты, принадлежащие к пластиножаберным рыбам, могут обладать более высоким уровнем интеллекта. Значит, им необходима обогащенная среда обитания при содержании в неволе.
Биолог Отем Смит давно заметила, как содержащиеся в морских аквариумах акулы и скаты часто подолгу лежат на дне, словно заскучав. У исследовательницы возникла идея попытаться разнообразить их жизнь, обогатив среду обитания с помощью игрушек. Разного рода предметы для игр в таких целях часто дают находящимся в неволе млекопитающим и птицам для повышения их благополучия. Но рыб, как правило, считают недостаточно интеллектуальными, чтобы нуждаться в такого рода стимулах.
Провести эксперимент согласились в морском аквариуме Cabrillo Marine в Лос-Анжедесе. Его участниками стали 13 пластиножаберных рыб, в том числе три вида акул (Heterodontus francisci, Cephaloscyllium ventriosum, Triakis semifasciata) и калифорнийский скат (Caliraja inornata). Опыты спланировали с учетом установленного в аквариуме графика кормления. Свои наблюдения биологи описали в статье, которую опубликовал журнал Applied Animal Behaviour Science.
Для обогащения среды использовали предметы из набора для игр в бассейне: мячики для ныряния, кольца, игрушки и тому подобное. В первую пару недель акулы и скат их игнорировали, но постепенно стали проявлять интерес, а затем и целенаправленно взаимодействовать: тыкаться в предметы и задевать их или слегка покусывать.
Со временем контакты участились. Пик взаимодействий приходился на период после кормежки. Акулы толкали игрушки, хватали их ртом, били по ним хвостом или поддевали носом и переносили. Также выяснилось, что рыбы предпочитали оранжевые и желтые предметы зеленым и синим. Биологи полагают, что из-за ограниченной способности различать цвета акул сильнее привлекали оттенки, контрастирующие с фоном аквариума. Интересно, что красный не пользовался особой популярностью, вопреки стереотипу о притягательности для акул цвета крови.
Больше всего с игрушками взаимодействовали калифорнийские тройнозубые акулы (T. semifasciata): в среднем они контактировали с предметами до 120 раз в час. Впрочем, в этом плане было много индивидуальных особенностей. Например, одна калифорнийская бычья акула облюбовала оранжевые кольца: укладывалась на них сверху и подолгу так лежала, словно демонстрируя, что это ее собственность.
Комментируя работу коллег журналу Science некоторые эксперты, не принимавшие в ней участия, расценили результаты как четкое подтверждение игрового поведения у акул и скатов. Однако другие не согласились с такой оценкой, отметив, что рыбы могли просто исследовать окружающую среду, стремясь лучше узнать ее.
При этом Хавьер Мантека Виланова, специалист по благополучию животных из Автономного университета Барселоны (Испания), заявил, что исследование из любопытства и игра часто тесно связаны. Поэтому эксперимент в любом случае свидетельствует о развитости интеллекта пластиножаберных, что следует учитывать при их содержании в неволе.
Добавим, что ранее ученые обнаружили игровое поведение даже у насекомых. Эксперименты со шмелями показали, что они могут увлекаться катанием мяча, не получая за это никакой прямой награды. Исследователи заключили, что манипуляции с мячами у шмелей полностью соответствовали критериям игрового поведения.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.
Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Декабря, 2021
Самый дорогой научный прибор в истории
5 Октября, 2015
Топ главных детищ Илона Маска
16 Апреля, 2015
Самые страшные ритуалы на Земле
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии