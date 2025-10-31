Акулам и скатам понравилось играть с игрушками

Эксперимент, устроенный в морском аквариуме в Лос-Анджелесе, продемонстрировал, что акулы и скаты, принадлежащие к пластиножаберным рыбам, могут обладать более высоким уровнем интеллекта. Значит, им необходима обогащенная среда обитания при содержании в неволе.

Биолог Отем Смит давно заметила, как содержащиеся в морских аквариумах акулы и скаты часто подолгу лежат на дне, словно заскучав. У исследовательницы возникла идея попытаться разнообразить их жизнь, обогатив среду обитания с помощью игрушек. Разного рода предметы для игр в таких целях часто дают находящимся в неволе млекопитающим и птицам для повышения их благополучия. Но рыб, как правило, считают недостаточно интеллектуальными, чтобы нуждаться в такого рода стимулах.

Провести эксперимент согласились в морском аквариуме Cabrillo Marine в Лос-Анжедесе. Его участниками стали 13 пластиножаберных рыб, в том числе три вида акул (Heterodontus francisci, Cephaloscyllium ventriosum, Triakis semifasciata) и калифорнийский скат (Caliraja inornata). Опыты спланировали с учетом установленного в аквариуме графика кормления. Свои наблюдения биологи описали в статье, которую опубликовал журнал Applied Animal Behaviour Science.

Для обогащения среды использовали предметы из набора для игр в бассейне: мячики для ныряния, кольца, игрушки и тому подобное. В первую пару недель акулы и скат их игнорировали, но постепенно стали проявлять интерес, а затем и целенаправленно взаимодействовать: тыкаться в предметы и задевать их или слегка покусывать.

Со временем контакты участились. Пик взаимодействий приходился на период после кормежки. Акулы толкали игрушки, хватали их ртом, били по ним хвостом или поддевали носом и переносили. Также выяснилось, что рыбы предпочитали оранжевые и желтые предметы зеленым и синим. Биологи полагают, что из-за ограниченной способности различать цвета акул сильнее привлекали оттенки, контрастирующие с фоном аквариума. Интересно, что красный не пользовался особой популярностью, вопреки стереотипу о притягательности для акул цвета крови.

Больше всего с игрушками взаимодействовали калифорнийские тройнозубые акулы (T. semifasciata): в среднем они контактировали с предметами до 120 раз в час. Впрочем, в этом плане было много индивидуальных особенностей. Например, одна калифорнийская бычья акула облюбовала оранжевые кольца: укладывалась на них сверху и подолгу так лежала, словно демонстрируя, что это ее собственность.

Комментируя работу коллег журналу Science некоторые эксперты, не принимавшие в ней участия, расценили результаты как четкое подтверждение игрового поведения у акул и скатов. Однако другие не согласились с такой оценкой, отметив, что рыбы могли просто исследовать окружающую среду, стремясь лучше узнать ее.

При этом Хавьер Мантека Виланова, специалист по благополучию животных из Автономного университета Барселоны (Испания), заявил, что исследование из любопытства и игра часто тесно связаны. Поэтому эксперимент в любом случае свидетельствует о развитости интеллекта пластиножаберных, что следует учитывать при их содержании в неволе.

Добавим, что ранее ученые обнаружили игровое поведение даже у насекомых. Эксперименты со шмелями показали, что они могут увлекаться катанием мяча, не получая за это никакой прямой награды. Исследователи заключили, что манипуляции с мячами у шмелей полностью соответствовали критериям игрового поведения.

