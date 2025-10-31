Уведомления
Астрофизики подтвердили существование черных дыр второго поколения
Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.
Когда две черные дыры, образованные в результате коллапса массивных звезд, сливаются, рождается новый, более «тяжелый» космический объект. Оставаясь в «родительской» среде — например, в плотном звездном скоплении, галактическом кластере или аккреционном диске вокруг сверхмассивной черной дыры (СМЧД), — новорожденная черная дыра со временем может захватить компаньона и снова вступить в процесс слияния. Именно такие повторные столкновения приводят к образованию черных дыр второго поколения.
Недавно внимание астрофизиков привлекли сразу два необычных сигнала, зафиксированных с помощью гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, VIRGO и KAGRA. События под названием GW241011 и GW241110, зарегистрированные 11 октября и 10 ноября 2024 года, отличались от прочих особой мощностью и продолжительностью. Это указало на слияние черных дыр с необычайно высокими и асимметричными спинами — параметрами, определяющими скорость вращения ЧД.
Результаты научной работы, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, показали, что в первом случае (GW241011) речь шла о слиянии черных дыр с массами около 20 и 6 масс Солнца, а во втором (GW241110) — примерно 18 и 8 солнечных масс. В обеих системах зафиксировали экстремально быстрые вращения — спины составили примерно 0,8 и 0,6 по шкале от нуля до единицы, где последняя соответствует максимально возможной скорости.
Поскольку ориентация спинов не совпадала с направлением орбит (разница составила от 30 до 130 градусов), исследователи предположили, что системы возникли в хаотичных средах — например, в результате динамического захвата в плотных звездных скоплениях либо в пределах аккреционного диска СМДЧ, где взаимодействие с газом может «раскрутить» объекты до экстремальных скоростей. Таким образом, речь идет о двойных системах, в которых как минимум одна черная дыра — «потомок» предыдущего слияния.
Анализ показал, что события GW241011 и GW241110 произошли на расстоянии около 0,7 и 2,4 миллиарда световых лет от Земли, что делает их одними из наиболее удаленных зарегистрированных источников гравитационных волн. Масса объектов, сформировавшихся в результате слияний, составила примерно 26 и 33 солнечных масс соответственно.
Новорожденные черные дыры сохранили высокие скорости вращения, что особенно важно для понимания эволюции так называемых «промежуточных» или «легких» черных дыр массой 100-350 солнечных. Последние считаются переходным звеном между звездными и сверхмассивными объектами. Ранее в центре Млечного Пути нашли сразу двух кандидатов в подобные ЧД.
Хотя поиск возможных электромагнитных сигналов — например, вспышек рентгеновского или оптического излучения — не дал результатов, их отсутствие не исключает сценарий слияния в аккреционной среде: плотный газ мог поглотить большую часть излучения. Более того, новые гравитационно-волновые события не выявили отклонений от предсказаний общей теории относительности Эйнштейна. Значит, она «работает» даже в столь экстремальных условиях.
Авторы статьи отметили, что наблюдение настолько асимметричных и быстро вращающихся систем может привести к пересмотру представлений о формировании и эволюции черных дыр второго поколения. В будущем, по мере усовершенствования детекторов LIGO, VIRGO и KAGRA, ученые смогут находить больше подобных сигналов.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.
Белок жизненно необходим любому организму. Многие ошибочно считают, что протеин требуется исключительно для роста мускулатуры, упуская из виду его ключевое значение для иммунной системы и поддержания жизненных сил. Распространенное заблуждение о невозможности усвоить больше 30 граммов за раз нередко приводит к ошибкам в составлении меню. Особенно важно это для тех, кто придерживается особого режима питания или не получает все необходимые вещества из пищи. Чем опасен дисбаланс этого нутриента — от дефицита до переизбытка, сколько на самом деле его нужно есть и безопасны ли альтернативные добавки — рассказала эксперт из Пермского Политеха.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
