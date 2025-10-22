О мероприятии

Всемирный День темной материи отмечается по всеми миру 31 октября. Этот праздник направлен на то, чтобы уделить больше внимание фундаментальным и загадочным вопросам астрофизики.

О существовании темной материи и энергии ученые догадываются уже более ста лет. А по расчетам, наша Вселенная состоит из темной материи и энергии примерно на 95%. Но вот частицы, составляющие темную материю до сих пор не найдены, а ее природа остается до сих пор загадкой. О том, что такое темная материя, о том, как ее изучают слушатели узнают на лекциях.

Расписание ул. Восточная, д. 4, к. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация