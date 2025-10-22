  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
День Темной материи

Слушатели узнают о том, что такое темная материя.

Культурный центр ЗИЛ
31 октября, 19:30 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Восточная, д. 4, к. 1

О мероприятии

Всемирный День темной материи отмечается по всеми миру 31 октября. Этот праздник направлен на то, чтобы уделить больше внимание фундаментальным и загадочным вопросам астрофизики.

О существовании темной материи и энергии ученые догадываются уже более ста лет. А по расчетам, наша Вселенная состоит из темной материи и энергии примерно на 95%. Но вот частицы, составляющие темную материю до сих пор не найдены, а ее природа остается до сих пор загадкой. О том, что такое темная материя, о том, как ее изучают слушатели узнают на лекциях.

Расписание
31
Пятница
Октябрь 2025
ул. Восточная, д. 4, к. 1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Восточная, д. 4, к. 1

22 октября, 11:46
Александр Речкин
3
# астрофизика
# космос
# темная материя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
21 октября, 20:26
Игорь Байдов

Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

Астрономия
# астероиды
# кентавры
# кометы
# система колец
# хирон
21 октября, 14:53
РТУ МИРЭА

Эксперт объяснил, почему развитие искусственного интеллекта в России несет не только пользу, но и угрозы

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из ключевых факторов, определяющих глобальную технологическую и экономическую повестку. Для России, стремящейся занять достойное место в числе лидеров цифровой трансформации, ИИ представляет собой одновременно и огромную возможность, и серьезный вызов. Вопрос о том, является ли он двигателем прогресса или источником новых угроз, не имеет однозначного ответа, поскольку обе эти ипостаси тесно переплетены в современной реальности.

РТУ МИРЭА
# информационная безопасность
# искусственный интеллект
# кибератаки
# киберугрозы
# технологии
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые создали алгоритм оценки реальной стоимости подержанных автомобилей

    22 октября, 10:42

  2. Ученые рассказали, почему грудное вскармливание снижает риск развития рака груди

    22 октября, 10:38

  3. Ученые доказали эффективность ультразвука при добыче нефти

    22 октября, 09:25

  4. В одежде для младенцев обнаружили сотни потенциально опасных химикатов

    22 октября, 08:04
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Alexey Korchagin
4 минуты назад
Ну как обычно. Если где то прибыло, значит где то убыло... А где ночь будет продлеваться, за чей счёт???

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Эд Science
4 минуты назад
SIL 3 это достойно на самом деле. видно, что к безопасности пассажиров относятся с серьезностью, я бы сказал не хуже, чем в авиации). такой подход с

Белорусские инженеры разработали «нервную систему» струнного транспорта, минимизирующую участие человека

Евгений Кашпаренко
13 минут назад
Сообразил выроятно была так Тигран просто Тигран ,патом Тигран 1 и наконец Тигран2

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Bohdan
18 минут назад
Иван, когда в последний раз китай воевал?разве что это все будет испытано когда плешивый откиснет и китай начнет болота отхватывать, Крым ваш

Эксперты оценили новый китайский беспилотный истребитель-невидимку, показанный на параде

map4848@mail.ru
19 минут назад
Куда сгущенку заныкали?!

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Bohdan
25 минут назад
And, а с чего ты решил что он с Украины? Или ты такой поцреот что не терпишь критики нашего недо государства?

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Вячеслав
27 минут назад
aRTUR, нет, пока только аналоговые. До цифровых ещё не доросли.

Стартовала крупнейшая в истории симуляция жизни на Луне и Марсе

Евгений Кашпаренко
27 минут назад
Пипец .Тигран взашол на престол в 95 году до нашей эры а в 69году до нашей эры началась война с Римом а 66 году до нашей эры он заключил мир .что то как-то

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

aRTUR Ko
46 минут назад
А цифровые базы будут?

Стартовала крупнейшая в истории симуляция жизни на Луне и Марсе

Игорь Розенберг
52 минуты назад
Arman, немного???

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Александр Чернышев
56 минут назад
Kate, Да ладно Вам, что уж вы так грубо с ней. Человек старался

Победители Nikon Small World 2025: лучшие микрофотографии года

Martus Lyberbaav
59 минут назад
Сергей, наверху достаточно фанатичных доводов против полётов. Их даже слишком много. Может не при нашей жизни это будет. Кто-то должен смотреть

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Martus Lyberbaav
1 час назад
Сяоми, марс вроде не способен удерживать атмосферу? Могу ошибаться.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Martus Lyberbaav
1 час назад
P., Иван попросил вас указать место в новом или хотя бы даже ветхом завете, где это запрещается. Источник и собственно цитату. Может ограничения не

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Martus Lyberbaav
1 час назад
P., повторить нааерно не "не могут", а наоборот - нет смысла лететь просто так. Сейчас нужна программа долгосрочная в несколько этапов. Если уж лететь,

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Булат Слободин
2 часа назад
Anton, Согласен, там будет колония- поселение. Будут добывать какую-то руду для корпораций. Зеки, которым деваться некуда. О каком счастье может быть

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Фф Ааа
2 часа назад
Гена, Можно. И гелий можно добывать разлагая воздух, например, отделяя азот, кислород и водород, побочным продуктом как раз будет гелий. Но его так

Инфографика: В каких странах сосредоточены запасы гелия

Иван
2 часа назад
Фима, ты удивишься, но мусульмане не считают Ису мусульманином. Они считают его пророком, который предсказал приход Мухаммеда. Соответственно и

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Martus Lyberbaav
2 часа назад
Андрей, ну мы тогда никогда и никуда не полетим =)))

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Булат Слободин
2 часа назад
P., Уважаемая, это псевдонаучная ересь. То, что вы тут описываете, это мнение не известного запудривателя человеческих разумов, а ля Ленин. Назовите

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно