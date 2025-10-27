О мероприятии

Как помыться в невесомости? Есть ли на борту космического корабля диван? С какими бытовыми сложностями сталкивались первые космонавты и насколько изменилась жизнь героев космоса сейчас? Обо всем об этом, а также о работе в открытом космосе, проведении экспериментов и спорте в космосе участники мероприятия узнают на экскурсии.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 34 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.