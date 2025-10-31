Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Русский жестовый язык: лингвисты впервые описали историю подготовки переводчиков
Команда исследователей из России и Великобритании впервые подробно описала, как формировалась и менялась система подготовки переводчиков русского жестового языка (РЖЯ). Это масштабное исследование охватывает период с XIX века до наших дней, раскрывая как достижения, так и проблемы профессиональной среды.
На русском жестовом языке сегодня общаются не менее 240 тысяч человек по всей России. Однако профессиональных переводчиков по-прежнему не хватает, особенно в небольших городах и сельских районах, что создает серьезные препятствия для полноценной интеграции глухих людей в общественную жизнь, а также сильно ограничивает возможность получения ими образования. Чтобы глубже понять причины этой проблемы и найти пути ее решения, международная команда ученых изучила историю подготовки переводчиков жестового языка в России.
До 2012 года русский жестовый язык официально не признавался в качестве языка, считаясь лишь средством межличностного общения. Между тем история жестового перевода в России начинается еще в XIX веке, когда впервые описали различия между русским языком и русским жестовым языком. Первые курсы подготовки переводчиков жестового языка организовали в 1930-х годах, но обучение и статус таких специалистов постоянно менялись из-за политических и социальных обстоятельств. Долгое время переводчиков учили на краткосрочных курсах, чаще без участия глухих преподавателей, что препятствовало полноценному развитию профессии. Тем не менее даже такой уровень подготовки помогал глухим принимать участие в жизни сообщества слышащих людей.
«Распад СССР привел к драматическому снижению числа переводчиков — с 5500 до примерно 520 человек в 1998 году», — отмечают исследователи. С тех пор предприняли значительные усилия для восстановления и улучшения качества подготовки переводчиков.
Исследователи изучили различные этапы развития обучения переводчиков жестового языка, начиная с коротких курсов советского периода и заканчивая современными университетскими программами. Особое внимание ученые уделили программам Московского государственного лингвистического университета и Новосибирского государственного технического университета, которые сегодня предлагают полноценные четырехлетние бакалаврские программы. Результаты работы опубликованы в сборнике The Routledge Handbook of Sign Language Translation and Interpreting.
Во время исследования ученые изучили архивные документы, публикации и материалы конференций по жестовому языку начиная с XIX века. Авторы также использовали данные анкетирования представителей профессионального сообщества и последующих опросов, чтобы проанализировать живые свидетельства о развитии и состоянии профессии, оценить сегодняшнюю ситуацию и определить наиболее эффективные подходы к подготовке специалистов.
По словам авторов, официальное признание русского жестового языка в 2012 году стало поворотным моментом. Оно позволило создать специализированные программы обучения в университетах, повысив качество подготовки переводчиков и улучшив их профессиональные возможности.
Однако, несмотря на прогресс в крупных городах, исследователи обнаружили серьезные региональные различия. Если в Москве и Новосибирске созданы условия для полноценной подготовки переводчиков, то в других регионах страны ситуация намного сложнее. Там до сих пор не хватает квалифицированных специалистов, а существующие программы часто ограничиваются краткосрочными курсами и дистанционным обучением, недостаточно учитывающими реальные потребности глухих.
Важным выводом исследования стало подтверждение необходимости активного участия глухих преподавателей в процессе подготовки переводчиков. Результаты опросов показали, что включение носителей языка существенно улучшает качество подготовки и помогает избавиться от устаревших представлений о жестовом языке как о второстепенном средстве общения.
«Сегодня главная задача — расширить обучение за пределы крупных городов и изменить устаревшие представления о жестовом языке как о второстепенном средстве общения. Важно не только увеличить число подготовленных специалистов, но и повысить осведомленность общества о жестовом языке», — отмечает один из авторов исследования, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Валерия Виноградова.
Исследование началось в конце 2010-х годов под руководством Анны Комаровой и Татьяны Давиденко, выдающихся деятелей сообщества глухих, активно продвигавших образование и популяризацию жестового языка в России. После их ухода из жизни исследование продолжили и завершили их коллеги — лингвист и когнитивный нейроученый Валерия Виноградова (Центр языка и мозга НИУ ВШЭ) и британский специалист по жестовым языкам Бенси Уолл (Университетский колледж Лондона).
По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Декабря, 2016
Образы будущего: 10 вещей, которые изменят мир
31 Августа, 2015
Самые несимпатичные животные
28 Июня, 2014
Смерть как наука
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии