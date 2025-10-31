Русский жестовый язык: лингвисты впервые описали историю подготовки переводчиков

Команда исследователей из России и Великобритании впервые подробно описала, как формировалась и менялась система подготовки переводчиков русского жестового языка (РЖЯ). Это масштабное исследование охватывает период с XIX века до наших дней, раскрывая как достижения, так и проблемы профессиональной среды.

На русском жестовом языке сегодня общаются не менее 240 тысяч человек по всей России. Однако профессиональных переводчиков по-прежнему не хватает, особенно в небольших городах и сельских районах, что создает серьезные препятствия для полноценной интеграции глухих людей в общественную жизнь, а также сильно ограничивает возможность получения ими образования. Чтобы глубже понять причины этой проблемы и найти пути ее решения, международная команда ученых изучила историю подготовки переводчиков жестового языка в России.

До 2012 года русский жестовый язык официально не признавался в качестве языка, считаясь лишь средством межличностного общения. Между тем история жестового перевода в России начинается еще в XIX веке, когда впервые описали различия между русским языком и русским жестовым языком. Первые курсы подготовки переводчиков жестового языка организовали в 1930-х годах, но обучение и статус таких специалистов постоянно менялись из-за политических и социальных обстоятельств. Долгое время переводчиков учили на краткосрочных курсах, чаще без участия глухих преподавателей, что препятствовало полноценному развитию профессии. Тем не менее даже такой уровень подготовки помогал глухим принимать участие в жизни сообщества слышащих людей.

«Распад СССР привел к драматическому снижению числа переводчиков — с 5500 до примерно 520 человек в 1998 году», — отмечают исследователи. С тех пор предприняли значительные усилия для восстановления и улучшения качества подготовки переводчиков.

Исследователи изучили различные этапы развития обучения переводчиков жестового языка, начиная с коротких курсов советского периода и заканчивая современными университетскими программами. Особое внимание ученые уделили программам Московского государственного лингвистического университета и Новосибирского государственного технического университета, которые сегодня предлагают полноценные четырехлетние бакалаврские программы. Результаты работы опубликованы в сборнике The Routledge Handbook of Sign Language Translation and Interpreting.

Во время исследования ученые изучили архивные документы, публикации и материалы конференций по жестовому языку начиная с XIX века. Авторы также использовали данные анкетирования представителей профессионального сообщества и последующих опросов, чтобы проанализировать живые свидетельства о развитии и состоянии профессии, оценить сегодняшнюю ситуацию и определить наиболее эффективные подходы к подготовке специалистов.

По словам авторов, официальное признание русского жестового языка в 2012 году стало поворотным моментом. Оно позволило создать специализированные программы обучения в университетах, повысив качество подготовки переводчиков и улучшив их профессиональные возможности.

Однако, несмотря на прогресс в крупных городах, исследователи обнаружили серьезные региональные различия. Если в Москве и Новосибирске созданы условия для полноценной подготовки переводчиков, то в других регионах страны ситуация намного сложнее. Там до сих пор не хватает квалифицированных специалистов, а существующие программы часто ограничиваются краткосрочными курсами и дистанционным обучением, недостаточно учитывающими реальные потребности глухих.

Важным выводом исследования стало подтверждение необходимости активного участия глухих преподавателей в процессе подготовки переводчиков. Результаты опросов показали, что включение носителей языка существенно улучшает качество подготовки и помогает избавиться от устаревших представлений о жестовом языке как о второстепенном средстве общения.

«Сегодня главная задача — расширить обучение за пределы крупных городов и изменить устаревшие представления о жестовом языке как о второстепенном средстве общения. Важно не только увеличить число подготовленных специалистов, но и повысить осведомленность общества о жестовом языке», — отмечает один из авторов исследования, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Валерия Виноградова.

Исследование началось в конце 2010-х годов под руководством Анны Комаровой и Татьяны Давиденко, выдающихся деятелей сообщества глухих, активно продвигавших образование и популяризацию жестового языка в России. После их ухода из жизни исследование продолжили и завершили их коллеги — лингвист и когнитивный нейроученый Валерия Виноградова (Центр языка и мозга НИУ ВШЭ) и британский специалист по жестовым языкам Бенси Уолл (Университетский колледж Лондона).

