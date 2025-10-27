Уведомления
Слушатели узнают, как финансовый кризис может повлиять на криптовалюты.
О мероприятии
Биткойн и остальные криптовалюты появились после финансового кризиса 2007-2009 гг. С тех пор цена биткойна выросла более чем в 1 000 000 раз, остальные криптовалюты также нашли свою нишу на рынке. С 2009 года в мире не было крупного финансового кризиса. Есть ли основания полагать, что вскоре людей ждет глубокий финансовый кризис? И если есть, то как он повлияет на криптовалюты? Ответы на эти и многие другие вопросы даст Павел Усанов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
