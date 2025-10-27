О мероприятии

Биткойн и остальные криптовалюты появились после финансового кризиса 2007-2009 гг. С тех пор цена биткойна выросла более чем в 1 000 000 раз, остальные криптовалюты также нашли свою нишу на рынке. С 2009 года в мире не было крупного финансового кризиса. Есть ли основания полагать, что вскоре людей ждет глубокий финансовый кризис? И если есть, то как он повлияет на криптовалюты? Ответы на эти и многие другие вопросы даст Павел Усанов.