25 октября, 10:40
Любовь С.
11
16 882

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

❋ 4.6

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
Суперземля GJ 251 c, обращающаяся у красного карлика в 18 световых годах от Земли в представлении художника / © University of California Irvine

Класс каменистых планет, масса которых превышает земную, но меньше массы Нептуна, называют суперземлями. Как правило подобные миры формируются вокруг звезд с высокой металличностью, то есть тех, в которых содержатся элементы тяжелее гелия, например, магний, железо и кремний. Однако вблизи тусклых светил М-типа с низкой металличностью — красных карликов — суперземли, как ранее писал Naked Science, встречаются редко.  

Светимость расположенного в созвездии Близнецов красного карлика GJ 251 составляет всего 1,5% солнечной. Несмотря на низкую металличность, такие тусклые звезды астрономы считают наиболее перспективными для поиска потенциально обитаемых миров: их малый размер существенно облегчает обнаружение планетных сигналов и позволяет каменистым мирам удерживать тепло даже на близких орбитах.

Интересно, что вокруг GJ 251 обращаются сразу две суперземли. Первая — GJ 251 b — была открыта в 2020 году с помощью метода лучевых скоростей (заключается в спектрометрическом измерении радиальной скорости светила) и совершает полный оборот вокруг родительской звезды всего за 14,2 дня. Вторая — GJ 251 с — расположилась в зоне обитаемости и делает полный оборот за 53,6 суток. По оценкам масса этого мира примерно в 3,8 раза превышает земную.

Международная исследовательская группа под руководством Кори Бирда (Cory Beard) из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) проанализировала данные пяти спектрографов, установленных на нескольких телескопах: HIRES (обсерватория Кека на Гавайях), CARMENES (обсерватория Калар-Альто в Испании), SPIRou (телескоп Канада-Франция-Гавайи), HPF (телескоп Хобби-Эберли в Техасе) и NEID в обсерватории Китт-Пик (Аризона). Всего в выборку вошло более 900 измерений лучевых скоростей, охватывающие период с конца 1990-х до начала 2024 года.

Особое внимание астрономы уделили борьбе с ложными сигналами, вызванными активностью звезды — пятнами, вспышками и вращением. Чтобы отделить истинные планетные сигналы от шума, ученые применили метод гауссовских процессов. Результаты подтвердили, что 14-дневный и 54-дневный сигналы соответствуют двум планетам, а колебания на периодах 68, 72 и 120 дней связаны с активностью красного карлика.

Авторы научной работы, опубликованной в The Astronomical Journal, отметили, что суперземля GJ 251 c находится в особом положении — из-за близости к звезде и орбиты планеты ее можно будет сфотографировать с помощью таких телескопов нового поколения, как Чрезвычайно большой телескоп (ELT), Тридцатиметровый телескоп (TMR) и Гигантский Магелланов Телескоп (GMT).

Впрочем, GJ 251 c, по мнению астрономов, уже можно назвать лучшим кандидатом для прямой съемки в северной части неба. Дальнейшие исследования позволят изучить ее атмосферу, климат, а также условия, необходимые для возникновения жизни. Если выводы ученых верны, то признаки жизни в этом мире можно будет искать напрямую.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
279 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
11 Комментариев
Сергей Механик
Сергей Механик
1 день назад
-
0
+
Всё, летим! 👍 А то Земля уже поднадоела. 😉
Ответить
-
0
+
    Mikhail Lukashev
    Mikhail Lukashev
    1 день назад
    -
    0
    +
    Сергей, рекорд скорости пилотируемого космического корабля ~ 40 тыс. км/ч, Аполлон-10. Starship Маска, кстати, разгонялся только ~ до 25 тыс. Ну ок, возьмем 40к + гравитационные маневры даже (хотя это только пока летим в Солнечной системе), дальше в межзвездном пространстве отталкиваться не от чего особо. В общем-то совсем неважно, давайте возьмем 50к км/ч, порядок величины от этого всё равно не пострадает. Итак, до ближайшей звезды к Солнцу - Проксимы Центавра ~ 4,2 световых года. То есть свет, двигаясь со скоростью ~ 300000 км/с преодолевает это расстояние за 4,2 земных года. 50к/3600 = ~ 13,9 км/c - скорость нашего гипотетического пилотируемого корабля в тех же единицах. То есть скорость нашего корабля в ~ 21583 раза меньше скорости света. То есть до Проксимы Центавра, ближайшей звезды, мы будем лететь 21583*4,2 = 90649 лет -)). А эта Gliese251 - в 18 световых годах от нас, то есть раза в 4 подалее. 388 тысяч лет примерно пилить нам до неё, выходит. -)) Так что отдыхаем пока -)). И никакие ядерные двигатели или ещё более продвинутые технологии тут не помогут, к сожалению -). Только червоточины -)
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
      Sam Dowson
      Sam Dowson
      1 день назад
      -
      0
      +
      Mikhail, а по факту выяснится, что зря летели. Потому что астрономы забыли и за 388 тыс лет не вспомнили, что красные карлики - нестабильные звезды. Ультрафиолет от них быстро выжгет всю прилегающую зону обитания.
      Ответить
      -
      0
      +
      Сергей Механик
      Сергей Механик
      1 день назад
      -
      0
      +
      Mikhail, ну и какой тогда смысл имеют все эти поиски похожих планет? 😳
      Ответить
      -
      0
      +
        Кирпань Николай
        Кирпань Николай
        1 день назад
        -
        0
        +
        Сергей, научное знание. Интересно же что там в других звездных системах есть. А со временем может и какая технология появится. Наверное уже не для живущих сейчас, но если об этом задумываться то и вовсе ничего не имеет смысла.
        Ответить
        -
        0
        +
          Mikhail Lukashev
          Mikhail Lukashev
          1 день назад
          -
          0
          +
          Кирпань, именно так. От электромагнитных уравнений Максвелла до первых технологий, на них основанных, - несколько десятилетий. Так что, Сергей, смысл есть. Но надо быть реалистами-).
          Ответить
          -
          0
          +
      Кирпань Николай
      Кирпань Николай
      1 день назад
      -
      0
      +
      Mikhail, вроде на ядерных до 0.1 скорости света можно разогнаться (в теории). Это уже звучит +-реально (при наличии гибернации).
      Ответить
      -
      0
      +
        Mikhail Lukashev
        Mikhail Lukashev
        23 часа назад
        -
        1
        +
        Кирпань, очень бы хотел дожить до перехода теории в практику. Но, к сожалению, этого не будет еще очень долго. Технологических моментов, мешающих этому, огромное кол-во. Но да, если так, то 180 лет, гибернация, да, может, и просто несколько поколений - вполне удобоваримые цифры. Я на самом деле расчёты привёл по простой причине: люди же часто не понимают масштабов космоса, а тут математика простая... Заставляет задуматься-).
        Ответить
        -
        1
        +
        Andrew Griffin
        Andrew Griffin
        13 часов назад
        -
        0
        +
        Кирпань, очень долго, даже если 0,8 Световой вдруг осилим, всё равно, очень долго. Пока не откроем что-то вроде гипердрайва или открытие управляемых "червоточин" (что кстати порталы получается), максимум можно автоматические зонды к ближайшим звёздам разослать... На околосветовой скорости же, про освоение дальнего космоса, кроме как ковчегами (они же корабли-колонии), можно наверное, забыть. Ладно, если колония будет в 5-10 световых годах, ещё можно в теории попробовать. Если вдруг автозондами найдена пригодная планета. Значит, надо выслать несколько кораблей с ресурсами заранее или вдогонку (а скорее, и то и другое делать и не раз), плюс потом по запросу колонистов (причём с задержкой в несколько лет) посылать ещё корабли. Да, в фантастике 50-70х годов воспета такая тема, но тогда и трава была зеленее, и ядерная реакция ядрёнее.. В наши времена в такой альтруизм даже я не верю...
        Ответить
        -
        0
        +
Vladimir Lukianov
Vladimir Lukianov
1 день назад
-
0
+
Может ли возникнуть жизнь сама по себе? Что можно сказать о молекуле белка? В ее состав может входить всего 50 аминокислот, а может несколько тысяч аминокислот, связанных между собой в строгом порядке. Функциональный белок «простой» клетки в среднем содержит 200 аминокислот. Но даже такая клетка состоит из тысяч различных видов белка. Вероятность случайного образования на Земле всего лишь одной молекулы белка, содержащей 100 аминокислот, равна примерно одному шансу из квадриллиона. Исследователь Хьюберт Йоки, сторонник эволюционного учения, высказывается более категорично: «Невозможно, чтобы зарождение жизни началось с белков». Ведь для построения белков необходима РНК, а для образования РНК необходимы белки. Но что, если, несмотря на столь ничтожную вероятность, молекулы белка и РНК все-таки случайно оказались в одном месте и в одно время? Могли бы они объединить свои усилия и образовать способный к автономному самовоспроизведению вид жизни? «Вероятность такого случая (непроизвольного смешения белков и РНК) кажется практически невозможной»,— говорит член НАСА Кэрол Клиленд. «И все же,— продолжает она,— большинство исследователей заключили, что если они поймут, как в первоначальных естественных условиях самостоятельно появились белки и РНК, то вопрос координации их усилий решится сам собой. Относительно современных теорий о случайном возникновении «кирпичиков» жизни она говорит: «Ни одна из них не дает нам убедительных объяснений, как это произошло».
Ответить
-
0
+

