Инфографика мировых запасов золота: сколько его осталось?

Редкость золота — одна из причин, по которой оно сохраняет статус надежного убежища для инвестиций. В 2025 году этот металл пережил самый мощный за много лет рост, подорожав более чем на 50% на фоне реакции мировых инвесторов на неопределенность в экономике.

Если бы все золото, когда-либо добытое человечеством (около 216 000 тонн), переплавили в единый слиток, он принял бы форму куба высотой всего 22 метра — примерно с четырехэтажное здание.

Для сравнения: разведанные и экономически рентабельные мировые запасы золота оцениваются примерно в 64 000 тонн, что образует куб высотой 15 метров.

На этой инфографике, основанной на данных Всемирного совета по золоту и сведений Геологической службы США (USGS) с привлечением исторического контекста из британской энциклопедии, представлена общая картина запасов этого драгоценного металла.

Почти три четверти всех известных запасов золота уже извлечено из недр. Поскольку новые месторождения обнаруживаются все реже, а стоимость добычи растет, основной фокус постепенно смещается в сторону переработки вторичного сырья и совершенствования технологий извлечения.

Две трети всего золота, добытого за всю историю, были извлечены после 1950 года — благодаря технологическому прогрессу и промышленному спросу. Послевоенный период ознаменовался появлением крупных карьеров и эффективных методов аффинажа. Сегодня темпы добычи замедляются из-за снижения содержания металла в руде, однако общий объем золота в обращении продолжает медленно увеличиваться каждый год.

Из всего добытого золота около 45% существует в форме ювелирных изделий, а 22% хранится в виде слитков и монет. Центральные банки владеют примерно 17%, используя золото в качестве стратегического запаса против инфляции и геополитической нестабильности. Золото также применяется в технологиях и других отраслях промышленности — от электроники до аэрокосмических компонентов.

В 2025 году цены на золото впервые в истории достигли отметки в 4000 долларов США за унцию, поскольку инвесторы искали безопасную гавань на фоне ослабления доллара, геополитической волатильности и экономической неопределенности.

Хотя экономически рентабельные запасы золота в недрах оцениваются примерно в 64 000 тонн, это не учитывает весь оставшийся металл.

В мире существуют еще не открытые месторождения, и по мере роста цен на золото становится экономически целесообразной разработка более мелких или бедных руд. Высокие цены также стимулируют поисковые компании активизировать геологоразведку, что в конечном итоге приводит к новым открытиям.