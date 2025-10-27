О мероприятии

Как собрать космический аппарат? На первый взгляд, это должно быть сложно, ведь он будет летать в крайне необычных условиях. Однако советские инженеры создали гениальные по своей простоте конструкции для исследования орбиты. Участники мероприятия увидят детали и системы, из которых изготавливаются орбитальные аппараты, и узнают, как они собираются на Земле и в космосе.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 34 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация