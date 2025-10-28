Прогноз погоды на сто лет: существует ли глобальное потепление

О мероприятии

Идея о том, что человек способен нагреть планету, впервые возникла в позапрошлом веке. Сейчас ученые считают изменение климата свершившимся фактом и прогнозируют дальнейшее потепление на сто лет вперед. На что они опираются?

Кандидат биологических наук, эколог и популяризатор науки Тимофей Чернов расскажет, как пузырьки в ледниках, метеостанция на Гаваях, спутники и суперкомпьютеры помогают ученым изучать глобальное потепление, и что ждет мир в будущем.

Расписание Проспект Мира, дом 123б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация