Белорусские инженеры избавили струнный транспорт от резонансных колебаний

В комплексах uST, где беспилотный транспорт фактически движется по натянутым струнам, возникают вынужденные и собственные колебания. При совпадении частот этих колебаний возможен резкий рост амплитуды. Это, в свою очередь, вызывает резонанс, который способен привести к ухудшению комфорта пассажиров и даже к повреждению самой путевой структуры. Чтобы решить эту потенциальную проблему, инженеры компании UST Inc. провели ряд исследований.

Собственные колебания — это «естественные» режимы вибрации конструкции (натянутой струны между анкерными и промежуточными опорами) при отсутствии внешнего воздействия. Вынужденные — те, которые возникают под воздействием внешних факторов. Если частота внешнего воздействия совпадает с частотой собственного режима, то возникает резонанс.

К выводу уравнений колебаний струны / © UST Inc.

Специалисты компании UST Inc. провели исследование, опубликованное в «Вестнике Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт», о влиянии внешних факторов на вероятность возникновения резонанса в системе «струна — подвижной состав», в ходе чего выявили ряд основополагающих:

движение рельсового электромобиля по струне (масса, скорость, распределение нагрузки);

неровности путевого полотна (профиль, соединения, крепления опор);

ветровые нагрузки (продольные и поперечные силы ветра, воздействующие на подвижной состав и конструкцию);

сочетание вышеперечисленных факторов.

Риск резонанса не нулевой, но контролируемый

Инженерный анализ показывает, что сочетание множества факторов создает сложную картину. При одновременном воздействии разных нагрузок вероятность точного совпадения частот (внешнего и собственного колебаний) стремится к нулю, однако не исключена возможность частичного попадания в резонансный режим.

«Опрокидывание» резонансной кривой в нелинейном режиме колебаний струны при разных амплитудах вынуждающей силы (F x < F 2 < F 3 < F 4 ) / © UST Inc.

Авторы исследования подчеркивают: «При одновременном влиянии перечисленных факторов вероятность возникновения резонанса… стремится к нулю». Тем не менее основная задача инженеров — минимизировать эту вероятность и обеспечить защиту конструкции.

Как минимизируют резонансные эффекты в комплексах uST

1. Расчет собственных частот. Инженеры проводят анализ собственных циклов вибрации всей конструкции: струны, балок, опор и узлов крепления. Определяют основные режимы колебаний, их частоты и формы. Это позволяет заранее выявить потенциально опасные сочетания нагрузок.

2. Управление внешними воздействиями. Контроль профиля трассы и качества полотна снижает вынужденные колебания от движения состава. Также проектирование выполняется с учетом ветровой нагрузки: выбирается форма подвижного состава, ориентация трассы, коэффициенты деформации. В свою очередь, компенсационные устройства, такие как демпферы, натяжные устройства, распорки, снижают амплитуду колебаний.

Рельсо-струнная путевая структура комплекса uST / © UST Inc.

3. Инженерная защита и эксплуатационный контроль. Система мониторинга вибрации, автоматическое регулирование натяжения струн, профилактические осмотры — все это входит в эксплуатационный план, что позволяет заранее отслеживать рост амплитуд и исключать критические режимы.

Почему это важно

Рельсо-струнная путевая структура сочетает высокую жесткость и гибкость: предварительное натяжение струн, легкий подвижной состав, высокая скорость движения — все это делает ее чувствительной к динамическим воздействиям. В отличие от классических рельсовых систем, где вибрации чаще гасятся массивной конструкцией трассы и подвижного состава, эта структура более «чувствительная». Поэтому устойчивость к резонансу — одна из ключевых инженерных задач.

Кроме того, обеспечение комфорта пассажира (воздействие при ускорениях, отсутствие вибраций) напрямую связано с частотными характеристиками конструкции. Неверно рассчитанный скоростной режим может привести не только к дискомфорту, но и к ускоренному износу элементов.

Исследование, проведенное инженерами UST Inc., показывает, что даже такая технически совершенная система, как «струна — подвижной состав» не свободна от рисков возникновения резонанса. Но грамотный подход — расчет собственных частот, тщательное проектирование трасс, управление внешними нагрузками и эксплуатационный контроль — позволяет снизить вероятность появления резонанса практически до нуля. Это доказывает зрелость технологии и готовность комплексов uST к эксплуатации в городских условиях или в междугороднем транспортном сообщении.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Unitsky String Technologies Inc. 53 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.