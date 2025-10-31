Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Во Франции запустили первую в мире трассу с динамической беспроводной зарядкой для электромобилей

Во Франция заработала первая в мире автомагистраль, способная заряжать электромобили прямо во время движения, и полученные результаты впечатляют.

Часть трассы проекта «Зарядка на ходу» / © Electreon

Независимые лаборатории Университета Гюстава Эйфеля подтвердили, что система обеспечивает передачу в среднем свыше 200 киловатт непрерывной мощности с пиками выше 300 киловатт. Этого примерно в два раза больше, чем необходимо тягачу для движения по тому же участку.

Испытания также подтвердили безопасность, долговечность и надежность системы в условиях реального шоссейного трафика и скоростей. «Это переломный момент в глобальном развитии беспроводных дорог», — заявил Орен Эзер, генеральный директор израильской компании Electreon, руководящей проектом.

Пилотный участок протяженностью 1,5 километра установлен на автомагистрали A10 недалеко от Парижа и превращает само полотно в зарядную платформу.

Разработанный в партнерстве с VINCI Autoroutes, крупнейшим оператором платных дорог Франции, и при поддержке Bpifrance, проект «Зарядка на ходу» стал первым в мире, который позволяет беспроводным способом заряжать в движении разные типы транспортных средств: от легковых электромобилей до автобусов и тягачей.

Система передает энергию от катушек, встроенных под асфальт, к приемникам, установленным на транспортных средствах, создавая плавный и непрерывный поток мощности во время их движения.