Ноябрьское суперлуние: в чем уникальность и когда наблюдать

5 ноября приготовило для нас редкое астрономическое явление, которое случается далеко не каждый год. Речь идет не просто о полнолунии, а о событии с особыми характеристиками, когда спутник предстает перед наблюдателями в своем самом впечатляющем виде. Что такое суперлуние, почему Луна видится нам такой яркой и гигантской, и чем уникально это событие в 2025 году — рассказал эксперт Пермского Политеха.

Событие происходит обычно от трех до шести раз в год, и его частота связана с разницей в длительностях лунных циклов. Такой период составляет примерно 413 дней (около 14 месяцев), в течение которого несколько раз совпадают фазы полнолуния и приближение Луны к перигею (минимальному расстоянию от Земли). Один раз за это время происходит особенно близкое суперлуние, когда спутник находится на минимальном расстоянии от нашей планеты. В 2025 году это произойдет 5 ноября. Ночное светило будет особенно ярким и крупным.

Что такое суперлуние

— Суперлуние — это специфический вариант полнолуния, отличительная черта которого — нахождение Луны в перигее, то есть на наименьшем удалении от нашей планеты. Комбинация полной освещенности лунного диска и его пребывания в этой точке приводит к визуальному эффекту увеличения размера и яркости ночного светила. Если бы сближение происходило в другую лунную фазу, оно было бы малозаметно, а обычное полнолуние без приближения выглядело бы стандартно. Лишь одновременная реализация обоих условий создает то уникальное зрелище, которое и получило такое название, — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Это явление происходит из-за гравитационного взаимодействия между Землей и Луной. С астрономической точки зрения это положение известно как противостояние, или оппозиция.

— Это ключевой момент, когда наша планета, ее спутник и Солнце выстраиваются в идеально прямую линию. В этот момент освещенная светилом сторона Луны обращена к нам полностью, и мы видим ее как идеальный круг, — дополняет Евгений Бурмистров.

Круглая Луна – миф?

— Хотя нам кажется, что Луна имеет очертания идеально ровного шара, на самом деле она является слегка приплюснутой. Это «сжатие» чрезвычайно мало — примерно четыре километра на всю огромную величину спутника, но все равно позволяет назвать его сфероидом (шаром, сплющенным с полюсов). С Земли мы всегда видим его только под одним углом — «в лоб», — и нам никогда не удается взглянуть на него сбоку, чтобы заметить эту особенность, — поясняет эксперт.

Обман зрения: почему Луна кажется гигантской в суперлуние

Многие наблюдатели отмечают, что Луна кажется «громадной» во время суперлуния. Хотя в этот период она и вправду физически ближе, но есть и другое объяснение.

— 5 ноября, оказавшись в точке перигея на расстоянии около 356 980 километров, она будет на 50 000 километров ближе, чем в апогее — противоположной месте орбиты, где расстояние между небесными телами максимально и составляет около 400 тысяч километров Такое сближение визуально увеличивает диаметр диска на восемь процентов, а яркость — на 16 процентов по сравнению со стандартным полнолунием. Но впечатление истинной величины у кромки неба формирует человеческое восприятие: мозг непроизвольно усиливает масштабы, сопоставляя объект с наземными ориентирами (деревьями, зданиями). Если убрать окружающий контекст, ее кажущийся гигантский размер исчезает, — говорит Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

«Бобровая», «Урожайная» и «Луна Охотника»

Все названия полнолуний пришли из фольклора североамериканских народов и отражают сезонные изменения и связанные с ними виды деятельности. Например, «Урожайная Луна», наступает ближе всего к осеннему равноденствию и традиционно освещала поля во время сбора урожая. Следующая за ней «Луна Охотника» знаменовала оптимальное время для промысла, когда опавшая листва открывала лучший обзор в лесах. Завершает этот цикл «Бобровая» — последнее ноябрьское полнолуние, совпадавшее с окончанием сезона установки бобровых ловушек перед началом образования неподвижного ледяного покрова.

Однако в 2025 году ситуация изменилась, и ноябрьское полнолуние будет носить название «Луна Охотника», а не «Бобровой» из-за астрономического смещения дат.

— Этот календарный «сбой» происходит из-за того, что лунный цикл (примерно 29,5 дней) не совпадает по длительности с календарным месяцем. Со временем накапливается разница, и полнолуние «перескакивает» на другой месяц, унося с собой свое традиционное наименование. Такие сдвиги случаются довольно редко — предыдущий был пять лет назад, следующий ожидается в 2028 году, — рассказывает ученый.

Интересно, что сближение Луны с Землей усиливает гравитационное влияние, порождая так называемые «королевские приливы». Особенно мощными они становятся при совпадении перигея с полнолунием или новолунием, когда воздействие Солнца и Луны объединяется. Такие колебания уровня моря влияют на жизнь в прибрежных регионах, судоходство и экосистемы.

Еще один интересный факт: рядом с ноябрьской полной Луной можно будет заметить сияющее звездное скопление Плеяды, также известное как Семь Сестер. На следующую ночь после полнолуния, 6 ноября, Луна будет находиться на расстоянии менее одного градуса от этого скопления, хотя ее яркий свет может затруднить наблюдение невооруженным глазом.

Когда и как наблюдать суперлуние

Пик суперлуния придется на 16:00 часов 5 ноября по московскому времени. Однако огромная и яркая Луна будет украшать небо начиная с вечера 4 ноября и до вечера 6 ноября.

— Это зрелище — прекрасный повод начать знакомство с астрономией. Для съемки пригодится штатив с телеобъективом, а для наблюдений — даже простой бинокль: в него можно разглядеть темные лунные моря и светлые ореолы крупнейших кратеров. Хотя в полнолуние отсутствие длинных теней скрадывает глубину рельефа, зато контраст между этими деталями поверхности становится особенно выразительным на ослепительно ярком диске, напоминая о космических масштабах, доступных каждому наблюдателю, — делится Евгений Бурмистров.

Что особенно радует городских жителей — суперлуние будет прекрасно видно даже в условиях сильной засветки. Яркость Луны такова, что она легко преодолевает городское световое загрязнение. Главное — выбрать место с открытым горизонтом, где дома или деревья не закрывают обзор.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1324 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.