Астрофизики назвали самое вероятное местоположение внеземной цивилизации в Галактике

По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.

То, что гравитация заставляет время идти медленнее, первым вычислил Альберт Эйнштейн: это было неизбежным выводом долгожданного понимания гравитации как таковой — она представляет собой искривление невидимой «ткани» пространства-времени любым объектом, имеющим массу. Легендарный физик изложил это в своей Общей теории относительности в 1915 году.

В 1971-м его теоретическое предсказание получило окончательное экспериментальное подтверждение: тогда отправили в полет на пассажирских самолетах сверхточные атомные часы, а после приземления сверили их с точно такими же, оставшимися на Земле. Оказалось, время на борту лайнеров «убежало вперед». Соответственно, чем больше масса, тем значительнее этот эффект.

Недавно это обдумали ученый из Института физики Академии наук Чехии Джастин Фенг (Justin C. Feng) и его коллега, независимый исследователь Крис Рейсс (Chris Reiss). Замедление времени натолкнуло их на мысль о гипотетической внеземной цивилизации. Они объяснили это в своей статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Астрофизики рассудили, что в любой галактике время максимально замедляет ее самый массивный объект — расположенная в самом центре сверхмассивная черная дыра. В нашем Млечном Пути это объект Стрелец А*, который заключает в себе 4,3 миллиона солнечных масс. По оценкам, от нас до него примерно 26 тысяч световых лет. По расчетам ученых, непосредственно рядом с этой черной дырой время идет приблизительно в 100 раз медленнее, чем для нас. Значит, пока у нас проходит столетие, там минует лишь год.

Именно это для технологически развитой цивилизации было бы разумным использовать, подчеркнули исследователи: если переместиться к Стрельцу А*, освоение ближайших регионов Галактики окажется возможным даже в пределах краткой человеческой жизни. К тому же вокруг центра Млечного Пути сконцентрировано множество звездных систем.



Правда, обосноваться на планете в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры не удастся, поскольку планета там в принципе не может существовать. Астрофизики, кстати, раскритиковали идею планеты Миллера из фильма «Интерстеллар»: описанное замедление времени на ней требует неправдоподобных характеристик черной дыры, и в реальности планета рядом с ней, скорее всего, была бы разорвана. Поэтому ученые «предлагают» внеземной цивилизации или нашим потомкам жить возле черной дыры не на планете, а на сравнительно небольшой и маломассивной космической станции — она будет гораздо «терпимее» к приливным силам.

Тогда ее обитатели могли бы запускать свои корабли в путешествие по Галактике, а их потомки заставали бы возвращение этих кораблей. Если допустить возможность разгона почти до скорости света, то по «местному» времени у Стрельца А* корабли оттуда достигли бы Солнечной системы всего за 260 лет. Даже если они движутся намного медленнее, возможности облета Галактики благодаря замедлению времени поражают воображение.

Астрофизики даже рассчитали вероятность организации в Млечном Пути сверхскоростной транспортной системы с помощью многочисленных черных дыр звездных масс — при пролетах мимо них гипотетический корабль меняет траекторию и таким образом может курсировать через Галактику по «кольцу из черных дыр».

Исследователи добавили, что такая концепция вполне объясняет знаменитый парадокс Ферми, то есть полное отсутствие каких-либо признаков существования других разумных цивилизаций в космосе: в масштабах существования человечества мы в своей системе отсчета времени вряд ли можем обнаружить перемещение хоть одного внеземного корабля, ведь по нашим часам его запускают лишь раз в несколько веков, а то и десятков тысяч лет. Вдобавок развитая до такой степени цивилизация должна будет делать все возможное для сокрытия любых следов своего присутствия — полеты на подобных скоростях делают корабли крайне уязвимыми.

Адель Романова 245 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.