Орбитальные дата-центры: стартап предложил строить в космосе солнечные фермы размером в километры
В последнее время космическое сообщество активно обсуждает идею размещения крупных центров обработки данных (ЦОД) на орбите, чтобы избежать экологических последствий от растущего числа вычислительных комплексов на Земле. Такие центры могли бы использовать практически неиссякаемую энергию Солнца.
Сторонники подхода видят в этом закономерный этап в переносе тяжелой промышленности за пределы планеты и возможное решение для растущих энергетических аппетитов искусственного интеллекта. Критики же указывают на исключительные технические сложности, среди которых — необходимость отвода огромных объемов тепла и высокая стоимость доступа в космос.
Пока неясно, кто из них прав, но одно можно утверждать наверняка: подобные объекты должны быть поистине гигантскими, чтобы удовлетворить потребности ИИ.
Недавно Nvidia сообщила, что один из ее партнеров, компания Starcloud, планирует построить орбитальный ЦОД мощностью пять миллионов киловатт со «сверхкрупными солнечными и охлаждающими панелями шириной и длиной примерно четыре километра».
Для сравнения: восемь основных солнечных панелей Международной космической станции — крупнейших из когда-либо собранных в космосе, для установки которых потребовались многочисленные запуски шаттлов и выходы в открытый космос — в сумме имеют размах около 100 метров и вырабатывают максимум около 240 киловатт. Это примерно 0,005% от мощности, которую намерена генерировать Starcloud.
Разумеется, при традиционном подходе затраты на запуск и сборку такой конструкции были бы астрономическими.
Однако задача выглядит несколько более выполнимой, если подобный массив можно собрать автономно. Представители Starcloud вместе с новой компанией Rendezvous Robotics, специализирующейся на сборке в космосе, объявили о соглашении по изучению использования модульной автономной сборки для строительства ЦОД Starcloud.
Rendezvous Robotics, основанная в прошлом году Филом Франком, ветераном космической отрасли Джо Лэндоном и изобретателем Ариэль Экбло.
Технология компании основана на разработках Экбло, которая основала Инициативу по исследованию космоса в Media Lab Массачусетского технологического института в 2016 году и возглавила разработку самособирающихся плиток под названием Project TESSERAE. Она уже провела несколько испытаний с NASA в космосе, а в следующем году на борту МКС запланирована еще одна, более масштабная демонстрация с 32 плитками. Новая компания стремится коммерциализировать ее наработки.
Плитки полностью автономны, обладают собственными аккумуляторами и процессорами и используют программное обеспечение для роевых роботов и электромагнитное управление для самостоятельной сборки и коррекции. Технология масштабируема до очень крупных систем.
Такая конструкция позволит Rendezvous упаковывать десятки плиток в головной обтекатель ракеты, которые, оказавшись в космосе, выпускаются и самостоятельно формируют заданную конфигурацию. Отпадает необходимость в развертывании огромных солнечных панелей или разделении космического аппарата на несколько частей.
Новое соглашение позволит Rendezvous совместно с инженерами Starcloud проработать их требования и, возможно, адаптировать некоторые из запланированных демонстрационных миссий с плитками, чтобы доказать возможность масштабного строительства необходимых солнечных батарей и радиаторов.
Безусловно, предстоит пройти очень долгий путь. Однако для компаний, способных в ближайшем будущем удовлетворить инфраструктурные потребности ЦОД для ИИ, доступно более чем достаточное финансирование. Возможно, космос — именно то место, где это произойдет.
