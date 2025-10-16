Слушатели узнают, как мозг меняется с момента его формирования и до зрелого возраста.

Головной мозг не статичен — он постоянно меняется на протяжении всей жизни человека. В детстве — это естественное продолжение внутриутробного развития, а во взрослом возрасте — результат нейропластических изменений под воздействием получаемого опыта. Возраст тоже вносит немалый вклад в здоровье мозга и во многом определяет когнитивное функционирование человека: память, внимание и другое.

Старение мозга является естественным процессом, но тогда почему у всех оно происходит по-разному и с разной скоростью? Могут ли особенности образа жизни быть тем фактором, который позволит повлиять на этот процесс?

Кандидат химических наук и психофизиолог Вера Третьякова постарается ответить на эти вопросы и расскажет о том, как мозг меняется с момента его формирования и до зрелого возраста, уделив особое внимание изменениям в период старения. Слушатели узнают о современных теориях когнитивного старения, которые помогают понять, какие процессы лежат в основе возрастных изменений когнитивных функций. Кроме того, внимание будет уделено факторам образа жизни, которые могут влиять на скорость и характер возрастных изменений нервной ткани.

