Лекция
12+
Искусство Древнего Египта

Слушатели узнают, как складывался и трансформировался канон древнеегипетского искусства, какие религиозные и мировоззренческие представления его формировали.

ВДНХ
31 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Художественное наследие Древнего Египта колоссально. Африканский климат позволил сохраниться многочисленным памятникам архитектуры и искусства, которые до сих пор способны впечатлить любого зрителя. Кандидат искусствоведения Надежда Налимова рассмотрит некоторые из них, прежде всего, знаменитые комплексы пирамид и гробницы вельмож Древнего царства. Лектор расскажет об их символизме, строительных практиках, материалах; о том какую роль сыграл погребальный культ и заупокойный обряд в формировании этой архитектуры.

Второй темой станет культовое зодчество: слушатели познакомятся с основными типами египетских храмов на примере комплексов в Дейр-эль-Бахари, Карнаке, Луксоре, о принципах организации их пространства и характере диалога этой архитектуры со зрителем.

Расписание
31
Пятница
Октябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

22 октября, 08:27
Александр Речкин
1
# Древний Египет
# Искусство
# история
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
21 октября, 20:26
Игорь Байдов

Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

Астрономия
# астероиды
# кентавры
# кометы
# система колец
# хирон
20 октября, 16:36
ФизТех

«Искровой станок» российских ученых позволил «программировать» свойства наноматериалов

Коллектив ученых из МФТИ разработал и построил многоэлектродный генератор, позволяющий с беспрецедентной точностью создавать сложные наночастицы, смешивая в заданных пропорциях три и более различных металла. Это достижение открывает путь к «программированию» свойств наноматериалов для катализа, электроники и медицины, решая одну из ключевых проблем в области синтеза наночастиц.

ФизТех
# генератор
# наноматериалы
# свойства металлов
# технологии
# физика
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Дима Курбатов
10 минут назад
Интересно, как там ученые жили, если на острове столько медведей. Может их всех съели?)

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Leonardo Gilbert
12 минут назад
Папич в соло всех вынесет

Инфографика: самые сильные животные мира

Abu Sayaf
13 минут назад
Да похую !

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Oleg Kuzovov
16 минут назад
Константин, и рад бы не позориться, да уж больно всё позорно.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Ruslan Shalbayev
19 минут назад
А в Астане ЛРТ до сих пор запустить не могут, кстати тоже не без помощи китайцев. Ожидаемая скорость максимальная 80 км/ч, средняя 40. 🤔😀

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

mryong
28 минут назад
Oleg, но это не точно....

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

P. Юлия
33 минуты назад
Aleksandr, Люди питаются ложью, потому что правда давно сокрыта от мира. Когда истина закрыта — человек неизбежно заблуждается и бараны здесь ни при

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Антон Кучерук
1 час назад
Алмас, да найдутся те кто начнут ныть "Жалко, им же плохо/одиноко/голодно и тд"

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Антон Кучерук
1 час назад
Интересно, квартплату они платят?

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Ar Ar
2 часа назад
Igor, видите ли экспортеров много, а кусок пирога нефтехимии всего лишь 20% от спроса впрочем как и транспорта около 20%. Прямо сейчас на текущий спрос

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Ксения Мальцева
2 часа назад
Маглев в Шанхае изначально ездил 450. Но его ограничили до 300 из подразделений безопасности.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Сергей Механик
2 часа назад
Radko, 😆👍

Ученые узнали причину генетического различия рыжих кошек от других

Кайрат Иманов
2 часа назад
За 350 000 000 000 что Россия потратила на никчемную войну ,можно было бы десятки и тысячи таких составов

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

ДемОн
2 часа назад
А как же Витимский мост? Верх инженерной мысли! 🤣🤣🤣

Семь самых интересных мостов мира, где инженерия превращается в искусство

Константин Гордецкий
2 часа назад
Oleg, ты бы сначала покатался на них. В ночном режиме они идут до 120 км/ч. Понимаю тебе лишь бы сирануть не подумав, но ты погугли прежде чем позориться.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Алексей Ерин
2 часа назад
Конечно не до лунной программы, у Трампа сейчас головняк—постовлять Томогавки Украине или нет?

«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне

Константин Гордецкий
2 часа назад
Игорь, ага, расскажите нам о высокоскоростным поездах в США (один маршрут 240 км/ч) и Канаде (вообще нет). Ваша "любовь" больше на безоглядное засирание

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Игорь Афанасьев
3 часа назад
Oleg, зато у нас есть их целая куча! 😂😂😂 И ничего, что они ползут! Ничего что они старые, и им давно на утиль пора! И ничего что ни отопление, ни кондеи

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Игорь Афанасьев
3 часа назад
Михаил, мда. Недопатриоты ставят дизлайки людям, которые говорят о проблемах страны. Ну что за гении 🤦🏼‍♂️Царь батюшка прикажет говно лодками

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

