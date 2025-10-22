Слушатели узнают, как складывался и трансформировался канон древнеегипетского искусства, какие религиозные и мировоззренческие представления его формировали.

О мероприятии

Художественное наследие Древнего Египта колоссально. Африканский климат позволил сохраниться многочисленным памятникам архитектуры и искусства, которые до сих пор способны впечатлить любого зрителя. Кандидат искусствоведения Надежда Налимова рассмотрит некоторые из них, прежде всего, знаменитые комплексы пирамид и гробницы вельмож Древнего царства. Лектор расскажет об их символизме, строительных практиках, материалах; о том какую роль сыграл погребальный культ и заупокойный обряд в формировании этой архитектуры.

Второй темой станет культовое зодчество: слушатели познакомятся с основными типами египетских храмов на примере комплексов в Дейр-эль-Бахари, Карнаке, Луксоре, о принципах организации их пространства и характере диалога этой архитектуры со зрителем.

19:00