Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком
Последние достижения в сфере генерации музыки с использованием искусственного интеллекта трансформируют музыкальную индустрию. Бразильские ученые провели исследование: могут ли люди понять, что музыку сгенерировал искусственный интеллект. Оказалось, что в случае рандомных треков доля правильных ответов едва превышала 50 процентов.
Группа исследователей из Федерального университета Минас-Жерайса (University of Minas Gerais) в Бразилии провела слепой тест, подобный тесту Тьюринга. Они подготовили несколько пар песен, при этом в каждой паре была композиция, сгенерированная искусственным интеллектом. Участникам предстояло определить, какое произведение создал искусственный интеллект. Препринт исследования опубликован на arXiv.
В предыдущих исследованиях часто анализировали треки, созданные специально для эксперимента. Однако авторы этой работы использовали готовые песни, взятые, в том числе из открытой библиотеки Suno и на YouTube, опубликованные с июля 2023 года по 25 февраля 2025 года.
Участники слушали пять пар композиций в разных жанрах. При этом в одной паре иногда оказывались похожие треки. Пятая пара была контрольной — она состояла из вступления к пятой симфонии Людвига ван Бетховена и композиции, созданной с помощью искусственного интеллекта. Эта песня начиналась со слов: «Это не человеческая песня, я скажу это сразу».
Если человек не узнал симфонию Бетховена, его результаты в исследовании не учитывались. Также в итоговый результат не включали тех, кто знал один из треков в первых четырех парах. Из 653 участников «отбор» прошли лишь 308. Из них 290 поучаствовали в окончательном демографическом опросе.
В случайных парах 53 процента ответов оказались правильными. В случае похожих треков, доля правильных ответов возрастала до 66 процентов. В среднем по всем типам пар доля правильных ответов составила 60 процентов.
Люди чаще распознавали творение искусственного интеллекта, если имели музыкальное образование или умели играть на музыкальных инструментах. Также верные ответы чаще встречались у тех, кто имел опыт генерации музыки.
В будущем ученые планируют расширить географию представленных композиций, а также провести аналогичные исследования для другого типа контента, например, текстов и видео.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Космическое одиночество человечества может оказаться естественным статистическим законом Вселенной: новая математическая модель показала, что вероятность возникновения сразу нескольких разумных цивилизаций крайне мала.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Апреля, 2016
27 месяцев надежды
24 Декабря, 2020
Распутин — «жертва России» или… британской разведки?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии