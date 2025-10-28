Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Последние достижения в сфере генерации музыки с использованием искусственного интеллекта трансформируют музыкальную индустрию. Бразильские ученые провели исследование: могут ли люди понять, что музыку сгенерировал искусственный интеллект. Оказалось, что в случае рандомных треков доля правильных ответов едва превышала 50 процентов.

Кадр из фильма «Алойс» / © Atera Films

Группа исследователей из Федерального университета Минас-Жерайса (University of Minas Gerais) в Бразилии провела слепой тест, подобный тесту Тьюринга. Они подготовили несколько пар песен, при этом в каждой паре была композиция, сгенерированная искусственным интеллектом. Участникам предстояло определить, какое произведение создал искусственный интеллект. Препринт исследования опубликован на arXiv.

В предыдущих исследованиях часто анализировали треки, созданные специально для эксперимента. Однако авторы этой работы использовали готовые песни, взятые, в том числе из открытой библиотеки Suno и на YouTube, опубликованные с июля 2023 года по 25 февраля 2025 года.

Участники слушали пять пар композиций в разных жанрах. При этом в одной паре иногда оказывались похожие треки. Пятая пара была контрольной — она состояла из вступления к пятой симфонии Людвига ван Бетховена и композиции, созданной с помощью искусственного интеллекта. Эта песня начиналась со слов: «Это не человеческая песня, я скажу это сразу».

Если человек не узнал симфонию Бетховена, его результаты в исследовании не учитывались. Также в итоговый результат не включали тех, кто знал один из треков в первых четырех парах. Из 653 участников «отбор» прошли лишь 308. Из них 290 поучаствовали в окончательном демографическом опросе.

В случайных парах 53 процента ответов оказались правильными. В случае похожих треков, доля правильных ответов возрастала до 66 процентов. В среднем по всем типам пар доля правильных ответов составила 60 процентов.

Люди чаще распознавали творение искусственного интеллекта, если имели музыкальное образование или умели играть на музыкальных инструментах. Также верные ответы чаще встречались у тех, кто имел опыт генерации музыки.

В будущем ученые планируют расширить географию представленных композиций, а также провести аналогичные исследования для другого типа контента, например, текстов и видео.