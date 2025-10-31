Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Летающая вышка» на солнечной энергии: армейская связь США получит автономность в 90 дней
Американская компания Skydweller Aero совместно с Nokia Federal Solutions получила контракт от ВМС США на демонстрацию воздушного хаба связи «Beyond 5G». Эта система предназначена для обеспечения защищенного и устойчивого соединения в условиях конфликта и при отсутствии развитой инфраструктуры.
Инициатива под названием «Интеллектуальная сеть радиодоступа для устойчивых тактических сетей Beyond 5G» будет использовать беспилотник на солнечных батареях Perpetual Flight от Skydweller в качестве высотного узла, несущего компактную систему 5G Network-in-a-Box. Цель — создать быстрые и развертываемые сети связи для поддержки морских и совместных операций в тех случаях, когда наземная инфраструктура недоступна или выведена из строя.
Система интегрирует портативную радиостанцию Nokia Federal Banshee Flex — защищенную платформу приватного беспроводной связи 5G, которая поддерживает постоянную и адаптивную связь для пилотируемых и беспилотных систем.
Воздушная конфигурация превратит БПЛА Skydweller в высотный коммуникационный хаб, расширяющий покрытие сетью 5G и тактической передачи данных на обширные операционные зоны.
БПЛА Skydweller имеет размах крыла 72 метра и весит около 2550 килограммов. В движение его приводят четыре пропеллера. Беспилотник оснащен солнечными батареями, которые расположены на его крыльях и обеспечивают питание пропеллеров прямо во время полета, благодаря чему аппарат способен оставаться в воздухе от 30 до 90 дней.
