Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле

Ученые обсуждают, может ли межзвездный объект 3I/ATLAS совершить космический маневр и направиться в сторону Земли. Такое предложение неоднократно делал астрофизик Гарвардского университета Ави Лоуб, а российский астроном Владимир Сурдин заявил, что «вообще, может».

Межзвездная комета 3I/ATLAS на снимке обсерватории Gemini South / © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

Астрофизик Гарвардского университета Ави Лоуб неоднократно высказывал предположение, что межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться не природным телом, а искусственным аппаратом. При этом Лоуб подчеркнул, что по имеющимся данным 3I/ATLAS, скорее всего, является естественной кометой. Отдаленную возможность маневра Оберта следует серьезно рассматривать как событие «черного лебедя» с небольшой вероятностью из-за его огромных последствий для человечества.

Его заявления прокомментировал на Youtube-канале Глеба Соломина российский астроном Владимир Сурдин. По словам Сурдина, ученым повезло, что они открыли 3I/ATLAS, когда он входил в солнечную систему. «Он еще не прошел, он идет к нам. Чем ближе, тем лучше мы его будем видеть», — пояснил ученый.

Сурдин отметил, что межзвездный объект влетел под малым углом, так чтобы у него был шанс пройти мимо всех планет. 3 октября 3I/ATLAS прошел вблизи Марса. Тогда его засняли совместные спутники России и Европы. Потом он пролетит мимо Венеры, но не очень близко. Однако, когда он будет проходить мимо Земли, наблюдать за ним будет неудобно.

Сурдин рассуждает: «Аве Лоуб говорит: «А если это космический корабль? Он не зря пролетает мимо планет». Он может совершить гравитационный маневр, используя притяжение к той планете, мимо которой он пролетает, и резко повернуть к Земле. Ну, вообще, может. Посмотрим, осталась пара месяцев».

Сурдин добавил, что 3I/ATLAS будет покидать солнечную систему до конца декабря. На минимальном расстоянии от Земли он пройдет в начале ноября.

Сурдин отметил, что подобные рассуждения Лоуба в научном сообществе встретили с иронией, хотя к астрофизику относятся с уважением и признают его научный вклад.