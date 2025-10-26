Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле
Ученые обсуждают, может ли межзвездный объект 3I/ATLAS совершить космический маневр и направиться в сторону Земли. Такое предложение неоднократно делал астрофизик Гарвардского университета Ави Лоуб, а российский астроном Владимир Сурдин заявил, что «вообще, может».
Астрофизик Гарвардского университета Ави Лоуб неоднократно высказывал предположение, что межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться не природным телом, а искусственным аппаратом. При этом Лоуб подчеркнул, что по имеющимся данным 3I/ATLAS, скорее всего, является естественной кометой. Отдаленную возможность маневра Оберта следует серьезно рассматривать как событие «черного лебедя» с небольшой вероятностью из-за его огромных последствий для человечества.
Его заявления прокомментировал на Youtube-канале Глеба Соломина российский астроном Владимир Сурдин. По словам Сурдина, ученым повезло, что они открыли 3I/ATLAS, когда он входил в солнечную систему. «Он еще не прошел, он идет к нам. Чем ближе, тем лучше мы его будем видеть», — пояснил ученый.
Сурдин отметил, что межзвездный объект влетел под малым углом, так чтобы у него был шанс пройти мимо всех планет. 3 октября 3I/ATLAS прошел вблизи Марса. Тогда его засняли совместные спутники России и Европы. Потом он пролетит мимо Венеры, но не очень близко. Однако, когда он будет проходить мимо Земли, наблюдать за ним будет неудобно.
Сурдин рассуждает: «Аве Лоуб говорит: «А если это космический корабль? Он не зря пролетает мимо планет». Он может совершить гравитационный маневр, используя притяжение к той планете, мимо которой он пролетает, и резко повернуть к Земле. Ну, вообще, может. Посмотрим, осталась пара месяцев».
Сурдин добавил, что 3I/ATLAS будет покидать солнечную систему до конца декабря. На минимальном расстоянии от Земли он пройдет в начале ноября.
Сурдин отметил, что подобные рассуждения Лоуба в научном сообществе встретили с иронией, хотя к астрофизику относятся с уважением и признают его научный вклад.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Июля, 2015
10 странных сигналов из космоса
13 Ноября, 2016
Как собрать кубик Рубика, не сломав голову
10 Сентября, 2013
Тест на логику (М. Войнаровский)
18 Апреля, 2016
Зеркало души
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии