Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Саудовская Аравия планирует изменить направление своего суверенного инвестиционного фонда (PIF), сократив внимание к масштабным строительным проектам, которые в течение последнего десятилетия были в центре ее экономических планов. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с ходом подготовки новой стратегии.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

Наследный принц Мохаммед бин Салман, фактический руководитель королевства, представил программу Vision 2030 в 2016 году — амбициозный план трансформации экономики с упором на строительство гигантских объектов недвижимости.

Первоначальная стратегия включала в себя такие проекты, как создание горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров, а также планы проведения международных зимних игр в горах на севере страны, где трассы должны были покрываться искусственным снегом.

Однако небоскреб «Зеркальная линия», рассчитанный на девять миллионов жителей, и другие мегапроекты столкнулись с многочисленными задержками.

По словам источника Reuters, новая стратегия продиктована стремлением обеспечить более устойчивую и быструю отдачу для фонда. Основное внимание теперь будет уделено развитию логистики, добыче полезных ископаемых (в частности редкоземельных металлов, запасы которых в стране значительны, но пока не раскрываются официально) и религиозному туризму. Кроме того, страна делает ставку на искусственный интеллект и центры обработки данных, работающие на базе обширных энергетических ресурсов королевства, включая углеводороды.

Новая стратегия предусматривает расширение религиозного туризма в священных городах Мекке и Медине. В этом месяце принц Мохаммед бин Салман объявил о новом проекте в районе Заповедной мечети Мекки, предусматривающем создание около 900 000 мест для молитвы — как внутри, так и на открытых площадках.

Работы над проектом NEOM «Зеркальная линия» будут сокращены. Теперь фокус смещен на завершение первого участка длиной 2,4 километра, который должен включать стадион чемпионата мира по футболу.

Таким образом, стратегия королевства постепенно смещается от масштабных и дорогостоящих девелоперских инициатив к более диверсифицированным и прибыльным направлениям, включая технологии, логистику, религиозный туризм и цифровую экономику.