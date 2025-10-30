Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»
Саудовская Аравия планирует изменить направление своего суверенного инвестиционного фонда (PIF), сократив внимание к масштабным строительным проектам, которые в течение последнего десятилетия были в центре ее экономических планов. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с ходом подготовки новой стратегии.
Наследный принц Мохаммед бин Салман, фактический руководитель королевства, представил программу Vision 2030 в 2016 году — амбициозный план трансформации экономики с упором на строительство гигантских объектов недвижимости.
Первоначальная стратегия включала в себя такие проекты, как создание горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров, а также планы проведения международных зимних игр в горах на севере страны, где трассы должны были покрываться искусственным снегом.
Однако небоскреб «Зеркальная линия», рассчитанный на девять миллионов жителей, и другие мегапроекты столкнулись с многочисленными задержками.
По словам источника Reuters, новая стратегия продиктована стремлением обеспечить более устойчивую и быструю отдачу для фонда. Основное внимание теперь будет уделено развитию логистики, добыче полезных ископаемых (в частности редкоземельных металлов, запасы которых в стране значительны, но пока не раскрываются официально) и религиозному туризму. Кроме того, страна делает ставку на искусственный интеллект и центры обработки данных, работающие на базе обширных энергетических ресурсов королевства, включая углеводороды.
Новая стратегия предусматривает расширение религиозного туризма в священных городах Мекке и Медине. В этом месяце принц Мохаммед бин Салман объявил о новом проекте в районе Заповедной мечети Мекки, предусматривающем создание около 900 000 мест для молитвы — как внутри, так и на открытых площадках.
Работы над проектом NEOM «Зеркальная линия» будут сокращены. Теперь фокус смещен на завершение первого участка длиной 2,4 километра, который должен включать стадион чемпионата мира по футболу.
Таким образом, стратегия королевства постепенно смещается от масштабных и дорогостоящих девелоперских инициатив к более диверсифицированным и прибыльным направлениям, включая технологии, логистику, религиозный туризм и цифровую экономику.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.
В последнее время отказ от глютена, или клейковины — белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, — превратился в модный тренд. В соцсетях и СМИ некоторые популярные блогеры и знаменитости преподносят безглютеновые диеты как секрет хороших самочувствия и внешности. Тем не менее обзор десятков научных работ показал, что у большинства людей, считающих себя чувствительными к глютену, причина негативной реакции часто кроется не в самой клейковине.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
