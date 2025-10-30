Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: 30 лет добычи редкоземельных элементов по странам

За последние три десятилетия мировая индустрия редкоземельных металлов претерпела радикальные изменения. В 1990-е годы США оставались одним из ведущих производителей, опираясь на рудник Маунтин-Пасс в Калифорнии. Однако после экологического скандала и судебного иска, связанного с утечкой сточных вод в 1997 году, добыча в стране резко сократилась, освободив место для стремительного роста Китая.

Инфографика: 30 лет добычи редкоземельных элементов по странам / © Visualcapitalist

Новая инфографика отражает изменения в объемах добычи с 1994 по 2024 год. Она основана на данных Benchmark Mineral Intelligence и сведениях Геологической службы США (USGS).

Китай увеличил добычу редкоземельных элементов с примерно 31 000 тонн в 1994 году до 270 000 тонн в 2024-м. За это время китайские компании сумели вытеснить американских производителей благодаря господдержке, более низким экологическим требованиям и дешевой рабочей силе.

Сегодня Китай контролирует не только добычу, но и около 90% мирового объема переработанных редкоземельных металлов, а также располагает крупнейшими мощностями по их разделению и очистке.

В середине 1990-х рудник Маунтин-Пасс был крупнейшим в мире: добыча в США достигала 20–22 тысяч тонн в год. После аварий со сточными водами и последующих судебных разбирательств в 1997 году объемы снизились до 5 000 тонн в 1998–2002 годах, а затем — до нуля на протяжении большей части 2000-х и начала 2010-х.

Возрождение началось лишь в конце 2010-х: к 2024 году добыча в США достигла 46 000 тонн. Тем не менее между 2020 и 2023 годами 70% редкоземельного импорта США приходилось на Китай, который остается их главным поставщиком.

Австралия стала стабильным альтернативным производителем после 2011 года, выйдя на уровень 13–16 тысяч тонн в последние годы. Таиланд и Нигерия недавно вышли на рынок, приблизившись к отметке 13 000 тонн каждая к 2024 году. Мьянма также поставляла значительные объемы в конце 2010-х и начале 2020-х годов, однако поставки оставались нестабильными из-за регулирования и приграничных факторов.

Почему редкоземельные металлы так важны?

Редкоземельные элементы — основа современной технологии и чистой энергетики. Именно они обеспечивают работу смартфонов, электромобилей, ветрогенераторов и даже военной техники. Ниже представлена десятка стран, владеющих крупнейшими запасами этих стратегически важных ресурсов.