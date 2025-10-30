Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: 30 лет добычи редкоземельных элементов по странам
За последние три десятилетия мировая индустрия редкоземельных металлов претерпела радикальные изменения. В 1990-е годы США оставались одним из ведущих производителей, опираясь на рудник Маунтин-Пасс в Калифорнии. Однако после экологического скандала и судебного иска, связанного с утечкой сточных вод в 1997 году, добыча в стране резко сократилась, освободив место для стремительного роста Китая.
Новая инфографика отражает изменения в объемах добычи с 1994 по 2024 год. Она основана на данных Benchmark Mineral Intelligence и сведениях Геологической службы США (USGS).
Китай увеличил добычу редкоземельных элементов с примерно 31 000 тонн в 1994 году до 270 000 тонн в 2024-м. За это время китайские компании сумели вытеснить американских производителей благодаря господдержке, более низким экологическим требованиям и дешевой рабочей силе.
Сегодня Китай контролирует не только добычу, но и около 90% мирового объема переработанных редкоземельных металлов, а также располагает крупнейшими мощностями по их разделению и очистке.
В середине 1990-х рудник Маунтин-Пасс был крупнейшим в мире: добыча в США достигала 20–22 тысяч тонн в год. После аварий со сточными водами и последующих судебных разбирательств в 1997 году объемы снизились до 5 000 тонн в 1998–2002 годах, а затем — до нуля на протяжении большей части 2000-х и начала 2010-х.
Возрождение началось лишь в конце 2010-х: к 2024 году добыча в США достигла 46 000 тонн. Тем не менее между 2020 и 2023 годами 70% редкоземельного импорта США приходилось на Китай, который остается их главным поставщиком.
Австралия стала стабильным альтернативным производителем после 2011 года, выйдя на уровень 13–16 тысяч тонн в последние годы. Таиланд и Нигерия недавно вышли на рынок, приблизившись к отметке 13 000 тонн каждая к 2024 году. Мьянма также поставляла значительные объемы в конце 2010-х и начале 2020-х годов, однако поставки оставались нестабильными из-за регулирования и приграничных факторов.
Почему редкоземельные металлы так важны?
Редкоземельные элементы — основа современной технологии и чистой энергетики. Именно они обеспечивают работу смартфонов, электромобилей, ветрогенераторов и даже военной техники. Ниже представлена десятка стран, владеющих крупнейшими запасами этих стратегически важных ресурсов.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.
В последнее время отказ от глютена, или клейковины — белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, — превратился в модный тренд. В соцсетях и СМИ некоторые популярные блогеры и знаменитости преподносят безглютеновые диеты как секрет хороших самочувствия и внешности. Тем не менее обзор десятков научных работ показал, что у большинства людей, считающих себя чувствительными к глютену, причина негативной реакции часто кроется не в самой клейковине.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии