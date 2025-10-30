Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Египте построили крупнейший в мире музей, посвященный истории одной цивилизации

Дублинское архитектурное бюро Heneghan Peng Architects объявило о завершении строительства долгожданного Великого египетского музея в Гизе — спустя более трех десятилетий после того, как проект впервые анонсировали.

Великий египетский музей / © Grand Egyptian Museum

Расположенный на территории площадью 50 000 квадратных метров неподалеку от пирамид Гизы, этот грандиозный музей объединяет свыше 100 000 артефактов эпохи фараонов, многие из которых никогда прежде не выставлялись на всеобщее обозрение.

Великий египетский музей / © Grand Egyptian Museum

Общая площадь здания составляет 81 000 квадратных метров. По словам архитекторов, это «крупнейший музей в мире, посвященный одной цивилизации».

Великий египетский музей / © Grand Egyptian Museum

Работы над музеем, также известным как Музей Гизы, велись с 1992 года, когда по распоряжению президента Хосни Мубарака для него был выделен участок примерно в двух километрах от пирамид.

Великий египетский музей / © Grand Egyptian Museum

В 2003 году архитектурное бюро Heneghan Peng Architects победило в международном конкурсе на проект музея. Инженерную часть выполнили британские компании Arup и Buro Happold. Строительство началось в 2012 году.

Великий египетский музей / © Iwan Baan

Первоначально открытие планировалось на 2018 год, но сроки неоднократно сдвигались из-за политических и экономических трудностей, а также пандемии COVID-19. Частичное открытие состоялось в 2024 году, а полностью музей откроет двери для посетителей 1 ноября 2025 года.