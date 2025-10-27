Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Япония впервые запустила новый грузовой космический корабль к МКС
Японская модифицированная ракета H3-24W стартовала с космодрома Танэгасима 25 октября с первым кораблем нового поколения HTV-X1 для доставки грузов на Международную космическую станцию на борту.
Спустя 14 минут после старта HTV-X1 успешно отделился от верхней ступени ракеты, а спустя еще около 10 минут раскрыл солнечные батареи.
HTV-X — это усовершенствованная версия прежнего японского грузовика HTV, который с 2009 по 2020 год доставлял грузы на МКС. Новый аппарат весит 16 тонн в полном снаряжении и способен перевозить около шести тонн полезной нагрузки — на 50% больше, чем его предшественник. Из них четыре тонны приходятся на герметичный отсек и две — на открытый.
Конструкция корабля заметно переработана: внутренний объем герметичного модуля увеличен на 60%, солнечные панели теперь разворачиваются (а не закреплены на корпусе, как раньше) и вырабатывают на полтора раза больше энергии. Негерметичный груз размещается сверху, что позволило повысить вместимость.
На борту HTV-X1 сейчас около 4,5 тонны груза — оборудование для станции, научные эксперименты, провизия и шесть кубсатов, которые будут выведены через шлюз японского модуля «Кибо».
Прибытие к МКС запланировано на 29 октября. С помощью манипулятора Canadarm2 корабль пристыкуется к модулю «Гармония». Он может оставаться у станции до шести месяцев, хотя точные сроки еще уточняются.
После отстыковки от МКС HTV-X1 проведет около трех месяцев на низкой околоземной орбите, выполняя технологические эксперименты: запустит мини-спутник, проверит работу лазерного отражателя и развернет конструкцию с плоской антенной и солнечными панелями — элемент будущих орбитальных систем солнечной энергетики.
Перед возвращением на Землю корабль загрузят мусором, после чего он повторно войдет в атмосферу и сгорит над южной частью Тихого океана.
