Япония впервые запустила новый грузовой космический корабль к МКС

Японская модифицированная ракета H3-24W стартовала с космодрома Танэгасима 25 октября с первым кораблем нового поколения HTV-X1 для доставки грузов на Международную космическую станцию на борту.

Запуск ракеты H3-24W / © JAXA

Спустя 14 минут после старта HTV-X1 успешно отделился от верхней ступени ракеты, а спустя еще около 10 минут раскрыл солнечные батареи.

HTV-X — это усовершенствованная версия прежнего японского грузовика HTV, который с 2009 по 2020 год доставлял грузы на МКС. Новый аппарат весит 16 тонн в полном снаряжении и способен перевозить около шести тонн полезной нагрузки — на 50% больше, чем его предшественник. Из них четыре тонны приходятся на герметичный отсек и две — на открытый.

Рендер HTV-X1 / © JAXA

Конструкция корабля заметно переработана: внутренний объем герметичного модуля увеличен на 60%, солнечные панели теперь разворачиваются (а не закреплены на корпусе, как раньше) и вырабатывают на полтора раза больше энергии. Негерметичный груз размещается сверху, что позволило повысить вместимость.

На борту HTV-X1 сейчас около 4,5 тонны груза — оборудование для станции, научные эксперименты, провизия и шесть кубсатов, которые будут выведены через шлюз японского модуля «Кибо».

Прибытие к МКС запланировано на 29 октября. С помощью манипулятора Canadarm2 корабль пристыкуется к модулю «Гармония». Он может оставаться у станции до шести месяцев, хотя точные сроки еще уточняются.

После отстыковки от МКС HTV-X1 проведет около трех месяцев на низкой околоземной орбите, выполняя технологические эксперименты: запустит мини-спутник, проверит работу лазерного отражателя и развернет конструкцию с плоской антенной и солнечными панелями — элемент будущих орбитальных систем солнечной энергетики.

Перед возвращением на Землю корабль загрузят мусором, после чего он повторно войдет в атмосферу и сгорит над южной частью Тихого океана.