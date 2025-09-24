Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: для чего чаще используют ChatGPT
Популярность сервисов на базе искусственного интеллекта продолжает расти. Инфографика показывает, для решения каких задач люди используют ChatGPT.
Согласно отчету OpenAI, пользователи используют ChatGPT как по рабочим, так и по личным вопросам. С рабочими задачами связано примерно 30% запросов, остальные 70% — с другими задачами в повседневной жизни.
В повседневной жизни сервис используется для выполнения практических задач. Примерно три четверти пользователей просят дать практический совет, найти информацию и написать текст. Около 18% запросов касались поиска конкретной информации.
Написание текстов оказалось самой распространенной рабочей задачей. Около 8% запросов оказались связаны с личными переписками или общением. Еще 10% просили сервис отредактировать или критически оценить текст. Перевести текст пользователи просили примерно в 4% обращений.
ChatGPT оказался популярным образовательным инструментом — с обучением связано около 10% обращений. Написание кода и личное творчество остаются нишевыми задачами. Лишь 4,2% обращений оказались связаны с программированием. Изредка инструмент используют для решения математиких задач — около 3% запросов.
Модели использования сервиса можно разделить на категории «вопросы», «задачи» и «самовыражение». С «вопросами» связано 49% обращений пользователей. Еще 40% обращений связаны с выполнением конкретных задач: написание текстов, планирование или программирование. В этом случае сервис используют для получения результатов или завершения практической работы. К «самовыражению» (11% запросов) разработчики относят личные размышления, исследования и игры.
В OpenAI отметили, что ChatGPT набирает популярность среди женской аудитории. В январе 2024 года доля пользователей с типично женские именами составляла 37%. К июлю 2025 года эта доля выросла до 52%.
