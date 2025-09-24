Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: для чего чаще используют ChatGPT

Популярность сервисов на базе искусственного интеллекта продолжает расти. Инфографика показывает, для решения каких задач люди используют ChatGPT.

Инфографика: Как люди используют ChatGPT / © InvestyWise

Согласно отчету OpenAI, пользователи используют ChatGPT как по рабочим, так и по личным вопросам. С рабочими задачами связано примерно 30% запросов, остальные 70% — с другими задачами в повседневной жизни.

В повседневной жизни сервис используется для выполнения практических задач. Примерно три четверти пользователей просят дать практический совет, найти информацию и написать текст. Около 18% запросов касались поиска конкретной информации.

Написание текстов оказалось самой распространенной рабочей задачей. Около 8% запросов оказались связаны с личными переписками или общением. Еще 10% просили сервис отредактировать или критически оценить текст. Перевести текст пользователи просили примерно в 4% обращений.

ChatGPT оказался популярным образовательным инструментом — с обучением связано около 10% обращений. Написание кода и личное творчество остаются нишевыми задачами. Лишь 4,2% обращений оказались связаны с программированием. Изредка инструмент используют для решения математиких задач — около 3% запросов.

Модели использования сервиса можно разделить на категории «вопросы», «задачи» и «самовыражение». С «вопросами» связано 49% обращений пользователей. Еще 40% обращений связаны с выполнением конкретных задач: написание текстов, планирование или программирование. В этом случае сервис используют для получения результатов или завершения практической работы. К «самовыражению» (11% запросов) разработчики относят личные размышления, исследования и игры.

В OpenAI отметили, что ChatGPT набирает популярность среди женской аудитории. В январе 2024 года доля пользователей с типично женские именами составляла 37%. К июлю 2025 года эта доля выросла до 52%.