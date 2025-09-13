Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай открыл самый длинный в мире вантовый мост

В провинции Цзянсу на востоке Китая открылся для движения самый длинный в мире вантовый мост, соединивший города Чанчжоу и Тайчжоу и сокративший время в пути с более чем часа до всего лишь 20 минут.

Мост Чантай-Янцзы / © People’s Daily, China

Мост Чантай-Янцзы протянулся на 10,3 километра, а длина его основного пролета составляет 1208 метров. Это первый мост через реку, где в одной конструкции объединены скоростная автомагистраль, обычная автомобильная дорога и междугородняя железная дорога.

Мост Чантай-Янцзы / © People’s Daily, China

Новый объект, строительство которого заняло шесть лет, установил сразу несколько рекордов. Он стал самым длиннопролетным вантовым мостом в мире, самым длиннопролетным комбинированным арочным мостом с автомобильно-железнодорожными стальными фермами, а также получил самую протяженную в мире непрерывную систему стальных ферменных балок.

Мост Чантай-Янцзы / © People’s Daily, China

Высота башен моста достигает 350 метров, что сопоставимо с 120-этажным зданием. Кроме того, ромбовидные башни моста выполнены из стали и бетона для повышения устойчивости и обеспечения гибкости при адаптации к изменениям температуры.

Мост Чантай-Янцзы / © People’s Daily, China

Фундамент моста усилен для противодействия мощному течению Янцзы — третьей по протяженности реки в мире.