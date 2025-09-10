Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Эфиопии заработала крупнейшая в Африке гидроэлектростанция
В Эфиопии официально начала работу крупнейшая гидроэлектростанция на африканском континенте, предназначенная обеспечить электроэнергией миллионы жителей страны. Церемония открытия «Плотины великого возрождения Эфиопии» (ГЭС «Возрождение») прошла 9 сентября в городе Губа.
Строительство ГЭС на реке Голубой Нил у границы с Суданом стартовало в 2011 году. После запуска первой турбины в 2022 году мощность станции постепенно росла и к моменту официального открытия достигла 5150 мегаватт, что сделало ее одной из двадцати крупнейших гидроэлектростанций мира.
ГЭС «Возрождение» способна полностью покрыть потребности страны с населением почти 120 миллионов человек, а излишки электроэнергии планируется экспортировать в соседние государства.
Между тем, Египет и Судан уже выразили обеспокоенность, что запуск плотины может повлиять на водоснабжение стран, расположенных ниже по течению Нила.
Министерство иностранных дел Египта направило письмо в Совет Безопасности ООН с официальным протестом против запуска ГЭС, обвинив правительство Эфиопии в нарушении международного права. Ранее Каир и Хартум неоднократно пытались заключить с Эфиопией соглашение о регулировании работы плотины, однако договоренность достигнута не была.
