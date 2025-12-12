Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский беспилотник «Цзютянь», способный запускать рои дронов в воздухе, выполнил первый полет

На полигоне в уезде Пучэн провинции Шэньси на северо-западе Китая успешно выполнил свой первый полет беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Цзютянь» (Jiutian SS-UAV).

Китайский высотный разведывательно-ударный дрон «Цзютянь» выполнил первый полет / © The Asia Live

Размах крыла аппарата составляет 25 метров, а максимальная взлетная масса — 16 тонн. «Цзютянь» способен нести полезную нагрузку массой до шести тонн. Он предназначен для запуска более 100 дронов либо малогабаритных ракет. Новый БПЛА обладает дальностью полета в 7000 километров, а потолок его высоты составляет 15 000 километров.

Китайский высотный разведывательно-ударный дрон «Цзютянь» выполнил первый полет / © The Asia Live

За счет возможности быстрой замены модульных контейнеров с оборудованием БПЛА планируется применять в самых разных сферах, а не только для ведения боевых действий. Среди них — тяжелые грузоперевозки и логистика в отдаленных районах; экстренное восстановление связи и доставка спасательного оборудования при ликвидации последствий ЧС; а также картографирование, оценка ущерба от стихийных бедствий и геологоразведка.

Впервые «Цзютянь» показали публике на авиасалоне Airshow China в Чжухае в 2024 году, где китайские СМИ подчеркнули его потенциальные военные функции. «Цзютянь» разработали специалисты китайской государственной аэрокосмической и оборонной компании AVIC.

Китай делает приоритет на развитие тяжелых и автономных авиационных платформ в рамках широкой программы модернизации как военного, так и гражданского секторов.

AVIC пока не объявила дату ввода «Цзютянь» в эксплуатацию. Однако государственные СМИ назвали первый полет «прорывом» в создании крупногабаритных беспилотников нового поколения.