Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Исследователи проанализировали 150 серий мультсериала «Блуи» и обнаружили, что он может научить детей стойкости в реальной жизни
Устойчивость — способность справляться с проблемами — может приносить пользу на протяжении всей жизни, если начать развивать ее с детства.
Группа австралийских ученых изучила 150 серий мультсериала «Блуи» и пришла к выводу, что он не просто развлекает детей, но и показывает, как справляться с жизненными трудностями. Авторы исследования, опубликованного в Educational and Developmental Psychologist, проанализировали сюжет, основные и второстепенные темы, персонажей и их взаимосвязи. Выбранные эпизоды рассматривали с помощью модели психологической устойчивости Гротберг.
Модель выделяет три ключевых источника стойкости. «Я есть» (I am) — концентрируется на самом человеке и его сильных сторонах, ценностях и самооценке. «У меня есть» (I have) — показывает внешние ресурсы и поддержку. «Я могу» (I can) — объясняет способность человека справляться с трудностями через практические навыки.
Исследователи пришли к выводу, что в половине серий (48,7%) устойчивость фигурировала как основная или второстепенная тема. Среди основных тем выделялись творческая игра (30,0 %) и устойчивость (27,3 %). Главная героиня Блуи участвовала в 54,8% сюжетных линий, связанных с устойчивостью. Самым распространенным атрибутом устойчивости был «У меня есть», а основной поддержкой выступала семья.
По мнению авторов работы, «Блуи» — хороший пример, как детское телевидение может учить полезным навыкам в реальной жизни.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Исследование показало, что длина ресниц ассоциируется у людей не только со здоровьем и привлекательностью, но и воспринимается как сигнал с сексуальным подтекстом.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Павел Колосницын: «Крестики-нолики — это вероятный потомок игры в мельницу»
10 новых биологических видов 2014 года
Как мы умрем: рейтинг причин человеческой смертности
Массовое вымирание от удушья отменяется: ученые «спасли» Мировой океан
Сталинские соколы: мифы и реальность
«Мозырь»: возродится ли самый необычный противоракетный комплекс?
Фокусы, ограбления и нейромагия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии