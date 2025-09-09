Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Исследователи проанализировали 150 серий мультсериала «Блуи» и обнаружили, что он может научить детей стойкости в реальной жизни

Устойчивость — способность справляться с проблемами — может приносить пользу на протяжении всей жизни, если начать развивать ее с детства.

Мультсериал «Блуи» / © Ludo Studio

Группа австралийских ученых изучила 150 серий мультсериала «Блуи» и пришла к выводу, что он не просто развлекает детей, но и показывает, как справляться с жизненными трудностями. Авторы исследования, опубликованного в Educational and Developmental Psychologist, проанализировали сюжет, основные и второстепенные темы, персонажей и их взаимосвязи. Выбранные эпизоды рассматривали с помощью модели психологической устойчивости Гротберг.

Модель выделяет три ключевых источника стойкости. «Я есть» (I am) — концентрируется на самом человеке и его сильных сторонах, ценностях и самооценке. «У меня есть» (I have) — показывает внешние ресурсы и поддержку. «Я могу» (I can) — объясняет способность человека справляться с трудностями через практические навыки.

Исследователи пришли к выводу, что в половине серий (48,7%) устойчивость фигурировала как основная или второстепенная тема. Среди основных тем выделялись творческая игра (30,0 %) и устойчивость (27,3 %). Главная героиня Блуи участвовала в 54,8% сюжетных линий, связанных с устойчивостью. Самым распространенным атрибутом устойчивости был «У меня есть», а основной поддержкой выступала семья.

По мнению авторов работы, «Блуи» — хороший пример, как детское телевидение может учить полезным навыкам в реальной жизни.

