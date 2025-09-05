Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Специальное ПО делало снимки жертв во время просмотра порно с помощью веб-камеры
Киберпреступники уже давно шантажируют пользователей с помощью интимных фотографий. Новая шпионская программа infostealer делает это автоматически. Когда жертва смотрит порнографию на компьютере, программа делает скриншоты и тайно фотографирует жертву через веб-камеру.
Как сообщает WIRED, специалисты по кибербезопасности из компании Proofpoint опубликовали анализ открытой версии вредоносного программного обеспечения infostealer под названием Stealerium. Эти программы воруют данные с компьютеров жертв, в том числе пароли, банковские реквизиты и ключи от криптокошельков. Также вредоносный сервис следит за пользователями порно-ресурсов, чтобы потом шантажировать их.
Proofpoint обнаружила Stealerium среди десятков тысяч писем от двух небольших хакерских групп, за которыми компания следит. Выяснилось, что вирусное программное обеспечение распространяется бесплатно на Github разработчиком известным как witchfindertr. Он называет программу «образовательной». «То, как вы используете программу, — ваша ответственность. Я не несу ответственности за какие-либо незаконные действия. И мне абсолютно всё равно, как вы её используете», — говорит witchfindertr.
В киберкампаниях, которые изучила Proofpoint, хакеры пытались обманом заставить пользователей скачать и установить Stealerium. Они заманивали жертв стандартными приманками вроде писем благотворительных организаций, поддельных платежей или счетов. Преступники отправляли письма сотрудникам компаний в сфере гостиничного бизнеса, образования и финансов. Вероятно, хакеры также могли нацелиться и на обычных пользователей, но инструменты мониторинга Proofpoint это не отслеживали.
Когда жертва устанавливает Stealerium, программа крадет данные и отправляет их хакеру через Telegram, Discord или SMTP. Исследователей сильнее всего удивила автоматическая функция шантажа из-за интимных фотографий. Программа мониторит адреса порно-сайтов по заданному хакером списку ключевых слов, одновременно делая снимки с веб-камеры и скриншоты браузера. Жертв этой функции Proofpoint пока не нашла, но, вероятно, такие случаи уже были.
Злоумышленники «ручным» методом уже давно шантажируют пользователей из-за интимных фотографий, но автоматическая съемка пользователей через веб-камеру во время просмотра порно — редкий случай. По данным ESET, похожая ситуация произошла во Франции в 2019 году.
Переход к автоматизированному шантажу, возможно, показывает новую тенденцию. Вероятно, киберпреступники, особенно низшего уровня, уходят от громких атак, которые привлекают внимание правоохранителей. Маленькие кампании нацелены на отдельных людей, которые, возможно, постесняются сообщить о случившемся.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
