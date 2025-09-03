Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые выяснили, что может излечить синдром разбитого сердца
Синдром разбитого сердца — реальное состояние, вызванное тяжелым эмоциональным стрессом, к примеру потерей близкого. Ученые выяснили, что может помочь в такой ситуации.
Кардиомиопатия такоцубо, известная как синдром разбитого сердца, схожа по последствиям с сердечным приступом, включая боль в груди, одышку, тахикардию. По данным исследования 2025 года, женщины чаще страдают от этого синдрома, но мужчины умирают от него более чем в два раза чаще.
«При синдроме такоцубо наблюдаются серьезные последствия для сердца, и его работа не всегда возвращается к норме», — приводит The New York Post слова клинического лектора по кардиологии Абердинского университета (University of Aberdeen), доктора Дэвида Гэмбла (David Gamble).
Гэмбл и его команда провели первое рандомизированное контролируемое исследование и выяснили, что к выздоровлению могут привести терапия и физические упражнения. Они представили свои выводы на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде.
Пациентов случайным образом распределили на три группы с различными стратегиями лечения: когнитивно-поведенческая терапия, физическая активность и стандартный уход.
Группа когнитивно-поведенческой терапии участвовала в 12 еженедельных индивидуальных занятиях с лицензированным терапевтом. Также им была доступна ежедневная поддержка. Группа физической активности прошла 12-недельный курс упражнений, включавший езду на велосипеде, бег и плавание. Эти упражнения постепенно увеличивались по частоте и интенсивности.
Авторы исследования обнаружили, что у участников группы психотерапии и группы упражнений значительно увеличилось количество энергии, доступной сердцу, что позволяло ему работать более эффективно. В группе, следовавшей стандартному протоколу оказания медицинской помощи, значительного улучшения не наблюдалось.
По словам клинического директора Британского кардиологического фонда (British Heart Foundation) Сони Бабу-Нараян (Sonya Babu-Narayan), улучшение работы сердца благодаря физическим упражнениям удивит людей не так сильно, но примечательно, что когнитивно-поведенческая терапия улучшает работу сердца и физическую форму пациентов.
Исследователи надеются, что эти два доступных метода лечения потенциально могут уменьшить симптомы и риск смертности у людей с синдромом разбитого сердца.
