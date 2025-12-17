Уведомления
Ученые разработали интеллектуальный алгоритм проектирования антенн для высокоскоростной беспроводной связи
Физики из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ и Центра нейрофизики и нейроморфных технологий совместно с зарубежными коллегами разработали «умный» алгоритм для проектирования антенн, которые поглощают терагерцовое излучение в широком диапазоне. Этот интеллектуальный алгоритм позволит увеличить поглощение излучения новыми материалами, что ускорит внедрение 6G-технологий в повседневную жизнь.
Технологии с использованием терагерцового диапазона частот перешли из области теоретического интереса в сферу практической необходимости. Растущие потребности во все большем трафике данных требуют от систем рабочих частот выше 100 гигагерц для достижения скоростей передачи данных более 100 гигабит в секунду. Для беспроводной связи 6G и межчиповой коммуникации критически важна правильная конструкция антенны.
При разработке таких систем необходима налаженная связь «антенна—детектор». В идеальном приемнике половина мощности поглощается чувствительным элементом, а половина рассеивается антенной. Идеал достигается при условии равных сопротивлениях антенны и чувствительного элемента, иначе называемом согласованием импедансов.
Современные детекторы на основе двумерных материалов, таких как графен и черный фосфор, обеспечивающие ультрачувствительное обнаружение в терагерцовом диапазоне, имеют импеданс от единиц до десятков килоом. В то же время импеданс типовых антенн составляет около 50 Ом. Такая большая разница приводит к ослаблению передачи сигнала от антенны к чувствительному элементу, сужению рабочего диапазона и в конечном счете к высокому уровню шума.
Чтобы решить эту проблему, коллектив ученых из России, Германии и Сингапура разработал подход, который оптимизирует форму антенны для лучшего согласования импеданса в очень широком спектре внутри терагерцового диапазона. Они применили пакет программ для реализации метода обратного проектирования: сначала алгоритму задали требуемые свойства: желаемые импеданс и полоса пропускания, после чего алгоритм сгенерировал набор оптимальных форм. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Applied. Работа поддержана грантом РНФ.
«Вместо того чтобы начинать с известной геометрии и надеяться, что она работает, мы определяем требования к производительности и позволяем алгоритму сконструировать геометрии антенн, которые им удовлетворяют», — пояснил Михаил Лукьянов, инженер лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.
Ключевое преимущество этого подхода в том, что алгоритм не привязан только к определенной форме антенны, а сам создает ее из набора металлических «пикселей». Такая гибкость в проектировании электромагнитных устройств встречается редко и крайне ценна, поскольку открывает широкие возможности для адаптации под конкретные задачи. Применяя обратное проектирование с поэтапной генерацией формы, физики получили формы антенн, которые не могли бы получиться из традиционной конструкторской интуиции.
«Мы отказались от идеи заставлять детектор адаптироваться к рассогласованной антенне, мы оптимизируем геометрию антенны, чтобы представить профиль импеданса, который естественным образом взаимодействует с характеристиками детектора», — добавил Дмитрий Мыльников, научный сотрудник лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.
В современном мире уже существуют широкополосные антенны терагерцового диапазона (улучшенные бабочковидные конструкции), однако они имеют низкий (около 50 Ом) и нестабильный импеданс в необходимом диапазоне частот. Разработанная антенна обеспечивает стабильное полное сопротивление (~400 Ом) во всем диапазоне частот, что на 40% эффективнее аналогов. Это значение обеспечивает надежное согласование сигнала между излучением, принятым антенной, и детектором. Хотя достигнутое сопротивление антенны 400 Ом и не доходило до требуемой отметки в единицы килоом, оно было обеспечено в сверхшироком частотном диапазоне от 100 гигагерц до 2 терагерц. Это дает возможность работы детектора сразу на нескольких частотах без ухудшения производительности, что критически важно для приложений в области сенсорики и связи.
«Сначала недостижимость желаемого значения импеданса в единицы килоом воспринималась нами пессимистично. Однако впоследствии мы оценили достоинства широкополосного согласования. Такие антенны — технически простая альтернатива аналогам с перестраиваемой чувствительностью. Более того, они дают возможность точно измерить терагерцовую чувствительность новых материалов «самих по себе», исключая артефакты неидеального согласования», — поделился Дмитрий Свинцов, заведующий лабораторией оптоэлектроники двумерных материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.
Предложенный подход обратного проектирования адаптируем к различным значениям импеданса, диапазонам частот и требованиям устройств. Это позволяет выйти за рамки универсальных конструкций и разработать оптимизированные решения под конкретные приложения.
«Мы верим, что эта работа открывает двери к новому классу инструментов электромагнитного проектирования, которые используют процедурную генерацию и продвинутые методы оптимизации», — отметили авторы.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
