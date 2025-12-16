Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Египте построили самую глубокую в мире искусственную гавань

Порт Айн-Сохна 15 декабря 2025 года официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса как обладающий самой глубокой в мире искусственной портовой акваторией, созданной на суше: глубина гавани достигает 19 метров.

Спутниковый снимок порта Айн-Сохна / © Copernicus

Такая глубина позволяет порту принимать крупнейшие в мире суда, что укрепляет позиции Египта как одного из ключевых глобальных центров торговли и логистики.

Сертификат Книги рекордов заместителю премьер-министра и министру промышленности и транспорта Египта Камелю аль-Вазиру вручил аккредитованный судья Гиннесса Эль-Дафрави во время его визита в порт на побережье Красного моря.

В рамках визита аль-Вазир также проинспектировал опытную эксплуатацию контейнерного терминала Hutchison в порту Айн-Сохна, который стал частью крупного транспортного коридора, соединяющего Красное и Средиземное моря.

Этот терминал стал первым завершенным объектом в рамках масштабного проекта развития порта после окончательного формирования всей необходимой инфраструктуры. Проект реализуется в соответствии с государственной стратегией по превращению Египта в региональный узел транспортных, логистических и транзитных операций.

Порт Айн-Сохна играет ключевую роль в интегрированном логистическом коридоре Сохна–Дехейла, связывающем Красное и Средиземное моря и обеспечивающем стратегическое сообщение между двумя важнейшими морскими бассейнами.