Повышение минимального возраста продажи алкоголя в Испании улучшило успеваемость подростков

Со скольких лет продавать горячительные напитки — вопрос дискуссионный, и страны решают его по-разному. Новое исследование показало, что недавнее повышение этого возраста в Испании привело к положительным изменениям в успеваемости школьников.

Политика, которая регулирует минимально допустимый возраст для покупки алкоголя, сильно различается по странам. Например, в Соединенных Штатах этот порог установлен на уровне 21 года, в России — 18 лет. Во многих европейских государствах, включая Испанию, Германию, Австрию и Швейцарию, десятилетиями действовало правило 16 лет. Однако за последние 20-30 лет наметилась четкая тенденция к повышению планки до 18 лет.

Сторонники повышения возраста считают, что мозг подростка особенно уязвим для токсического воздействия алкоголя, способного нарушить развитие серого и белого вещества, критически важного для процессов обучения и памяти. Противники утверждают, что прямых эмпирических доказательств недостаточно. По их мнению, нет ясных свидетельств о том, что ограничение доступа к алкоголю ведет к измеримому улучшению когнитивных функций или академических результатов.

Исследование, опубликованное в издании Journal of Health Economics, восполнило этот пробел. Впервые на обширном массиве данных ученые продемонстрировали причинно-следственную связь между законодательным ужесточением правил продажи алкоголя, снижением его потребления и прямым улучшением результатов европейских подростков в образовании.

Ученые воспользовались естественным экспериментом, который предоставила политическая система Испании. В этой стране 17 автономных регионов самостоятельно устанавливают минимальный возраст продажи алкоголя. Начиная с 1991 года регионы постепенно повышали возрастной ценз с 16 до 18 лет, но делали это в разное время.

Исследователи сосредоточились на четырех регионах, которые провели реформы в период с 2007 по 2019 год: Кастилия и Леон (2007-й), Галисия (2011-й), Астурия (2015-й) и Балеарские острова (2019-й). Такой подход позволил сравнить показатели успеваемости подростков в этих регионах до и после изменений с контрольной группой регионов, где возрастной ценз уже равнялся 18 годам.

Успеваемость оценивали с помощью стандартизированных тестов по математике, чтению и естественным наукам, которые прошли около 180 тысяч 15-летних школьников. Также использовали данные переписи населения 2021 года об окончании средней школы и поступлении в университеты.

Самым значимым открытием стало положительное влияние реформы на образование. Учащиеся, на которых она распространилась, показали улучшение результатов тестов на 4% от стандартного отклонения. По оценкам ученых, такой прирост эквивалентен примерно двум дополнительным месяцам обучения в школе.

Авторы научной работы также проверили и отвергли гипотезу о том, что улучшение оценок связано не с сокращением потребления алкоголя, а с другими изменениями в образе жизни. Данные показали отсутствие значимых сдвигов в употреблении иных веществ, например сигарет, а также в социальной активности и учебном усердии. Это позволяет заключить, что наблюдаемый рост успеваемости — прямое следствие снижения нейротоксического воздействия алкоголя на развивающийся мозг подростка, а не результат перераспределения времени либо иных косвенных факторов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Серегин 13 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак